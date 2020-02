L'impact du Coronavirus est minime chez Foxconn, mais...

Il y a 5 heures

Alban Martin

1

Le plus grand sous-traitant d'Apple, Foxconn qui assemble de nombreux produits dont le célèbre iPhone, a déclaré avoir subit "assez petit impact" suite à l'épidémie de coronavirus de Wuhan. Mais la société pourrait faire face à un plus grand problèm si le gouvernement chinois oblige les usines à fermer pendant une semaine supplémentaire ou plus, d'après Reuters.

Un retard pour l'iPhone 9 ?

Le rapport affirme que Foxconn a interrompu "presque toute" sa production en Chine jusqu'au 9 février comme ordonné, mais ses usines dans d'autres pays comme le Vietnam, l'Inde et le Mexique ont apparemment été en mesure de combler le manque à gagner pour l'instant.



L'évolution exponentielle de l'épidémie de coronavirus pourrait avoir une incidence sur l'approvisionnement du nouvel iPhone d'entrée de gamme qu'Apple est censée annoncer en mars prochain. La production doit démarrer dans les prochains jours, mais cela pourrait être compromis. On n'imagine mal Apple décaler la commercialisation du successeur de l'iPhone SE 2020, le fameux iPhone 9. En cas de coup dur, Apple pourrait tout de même lancer son petit iPhone avec des stocks limités grâce aux usines vietnamiennes et indiennes de son partenaire.



La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'épidémie de coronavirus de Wuhan était une urgence mondiale de santé publique. On sent que les problèmes ne font que commencer, comme par exemple le crack boursier chinois qui se profile...



L'attitude positive de Tim Cook sur le sujet a rapidement pris du plomb dans l'aile.



