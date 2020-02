Orange Bank passe au mode sombre sur iOS

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

La néo-banque Orange Bank vient de recevoir une belle mise à jour ce lundi avec l'arrivée du mode sombre qui permet de consulter ses comptes de manière élégante et reposante pour vos yeux.



Voici le résultat :

Orange Bank : un mode sombre et des améliorations

La nouvelle app Orange Bank est donc plus esthétique mais aussi plus rapide et efficace avec quelques changements bienvenus. On note par exemple un lancement accéléré et une partie "profil" remaniée qui permet d'accéder plus aisé aux différentes fonctionnalités comme par exemple le suivi de ses demandes.



Mais c'est sans doute le mode sombre, aussi appelé mode nuit, qui constitue la principale nouveauté du jour. Bien qu'iOS 13 l'ait rendu public en septembre dernier, certaines apps mettent du temps à s'y plier. Le résultat est ici très bon, on aurait même tendance à préférer OB sur fond noir que sur fond blanc. Par contre, certains pourront pester qu'on perd un peu l'identité au profit d'une interface qui tend vers la monochromie. Mais cela n'enlève rien aux fonctionnalités qui permettent de gérer son argent facilement en quelques tapotements (virement, alimentation, changement de carte, blocage temporaire, choix du code, paiement mobile Apple Pay, ajout de bénéficiaire, découvert autorisé, etc).



Enfin, notons deux correctifs de bugs pour l'app qui fait partie du top 3 de la catégorie bancaire derrière Revolut et N26 avec des milliers de notes à 4,5 de moyenne (sur 5).



Voici les corrections :

La fonction de Recherche vous permet de retrouver vos opérations au crédit.

Vos relevés de comptes sont mieux rangés et plus facilement accessibles.

Télécharger l'app gratuite Orange Bank