Apple Music et Genius lancent un partenariat pour la série "Verified"

Il y a 20 min (Màj il y a 20 min)

Guillaume Gabriel

Un beau petit partenariat vient de se boucler entre Apple et le média numérique spécialisé dans les paroles de chansons, Genius. En effet, ces derniers ont lancé quelques années en arrière une série disponible sur YouTube portant le nom de Verified.



Dans ces courtes vidéos, un artiste en vogue est invité pour expliquer et raconter les paroles d'une chanson, pour permettre aux fans une meilleure compréhension.



La belle nouvelle, c'est qu'en vue de cet accord, la nouvelle saison sera co-produite par Apple et sera disponible en exclusivité sur Apple Music.

Dans le cadre d'un partenariat unique en son genre pour les deux sociétés, Apple Music s'associe à Genius pour coproduire de nouveaux épisodes de Verified qui seront diffusés en exclusivité sur Apple Music.

Ainsi, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de nouveaux épisodes seront diffusés au sein du service musical de la firme à la Pomme. Ce n'est pas la seule nouveauté, puisque "toutes les paroles des chansons de la série" seront également en place dans Live Lyrics.

La série existe depuis 2016 avec plus de 800 épisodes au cours des quatre dernières années ! Apple Music est également le lecteur de musique officiel de Genius.com.



