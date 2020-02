Coronavirus : les fournisseurs d'Apple reprendront le 10 février

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Alors que le virus du coronavirus sévit toujours, faisant un premier mort à Hong-Kong et franchissant les frontières de la Chine, il semblerait que les usines veulent éviter les pertes d'argent trop grosses.



Selon Bloomberg, les fournisseurs d'Apple au sein du pays reprendront une activité complète dès le 10 février prochain, même si le virus continue sa propagation et qu'aucun vaccin n'a été validé officiellement.

Les usines chinoises veulent reprendre, malgré le coronavirus

L'usine de Foxconn située à Hon Hai, qui n'est autre que la plus grande de la société, campe sur sa position que de reprendre des activités complète à la date de 10 février prochain.



Même discours du côté de chez Quanta Computer Inc., Inventec Corp. et LG Display Co.qui souhaitent redémarrer dès la semaine prochaine, malgré l'inquiétude autour du coronavirus.



Foxconn a reçu l'ordre d'arrêter sa production en Chine jusqu'au 9 février, et indique que la présence du virus n'a que très peu impacté la production d'iPhone, notamment en comptant sur ses autres usines au Vietnam, en Inde et au Mexique.



Pour rappel, plus de 20 000 personnes ont été infectées par le virus et plus de 400 sont décédées, entrant ainsi dans le cercle des urgences mondiales de santé publique.



Source