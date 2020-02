GWENT : une belle mise à jour sur l'équilibre et le remaniement

Il y a 34 min (Màj il y a 34 min)

Guillaume Gabriel

Si vous suivez l'actualité autour des jeux vidéo, ou que vous êtes un fanatique de la série The Witcher, vous n'êtes pas sans savoir qu'un jeu de cartes à collectionner a été lancé en 2018, se basant sur l'univers de Andrzej Sapkowski.



Développé par CD Projekt RED, GWENT: The Witcher Card Game (v5.1, 2,5 Go, iOS 12.0), c'est son nom, est actuellement disponible sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One, mais également sur iOS depuis le 29 octobre 2019 !



Jouissant d'une belle popularité auprès des joueurs, les développeurs continuent de les attirer et de les fidéliser grâce à des mises à jour fréquentes.



GWENT : la mise à jour 5.1 apporte de nouvelles fonctionnalités

La mise à jour 5.1 du jeu GWENT: The Witcher Card Game se focalise donc sur l'équilibre et le remaniement d'une grande partie des cartes du jeu suite aux retours de la communauté.



Mais, nous notons également de nouvelles fonctionnalités comme l'apparition d'un système d'infobulles permettant de nouvelles informations tout au long de vos parties.



Le mode classé s'améliore aussi, permettant de perdre moins de rangs au début d'une nouvelle saison par rapport aux saisons précédentes.



