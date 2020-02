One Piece Bon! Bon! Journey!! : un nouveau match-3 sur iOS en 2020

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Décidément, Bandai Namco semble très actif sur la scène mobile en ce moment : le studio vient d'annoncer l'arrivée en 2020 d'un nouveau jeu consacré à l'univers du célèbre manga One Piece.



Portant le nom de One Piece Bon! Bon! Journey!!, ce dernier prendra la forme d'un match-3 qui donnera lieu à des combats entre les différents personnages de la série.

One Piece Bon! Bon! Journey!! arrive sur iOS en 2020

En 2020, les fans de One Piece auront donc le droit à une nouvelle déclinaison du manga sous la forme d'un jeu mobile, et plus particulièrement d'un match-3 mettant en scène les personnages de l'univers du pirate.



Luffy, Zoro, Nami, Robin et les autres ont été transformés en bonbons, et ils vont devoir partir à la chasse aux trésors dans cette forme... Le petit plus, c'est que l'on possèdera une île qu'il sera possible de décorer avec nos différentes trouvailles.



Le jeu devrait prendre la forme d'un free-to-play, avec des fonctionnalités sociales pour inviter ses amis ou rejoindre des clans. Pour le moment, pas de date précise, mais le jeu sera disponible sur iOS et Android.



Malgré un concept qui semble décalé, le jeu devrait connaître son petit succès auprès des fans, comme des néophytes.