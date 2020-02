Sonar Smash : le jeu qui s'inspire de Galaga débarquera en avril

Guillaume Gabriel

Les nostalgiques du jeu vidéo peuvent se frotter les mains ! Le studio Pixel Pyjama Studios vient d'annoncer l'arrivée prochaine de Sonar Smash (v1.0, 49 Mo, iOS 10.1) sur l'App Store.



Mais, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Tout simplement que celui-ci s'inspire du jeu Galaga, célèbre opus sorti sur borne d'arcade en 1981 avant de faire son arrivée sur la Nintendo NES.



On assiste là à un véritable hommage, avec un travail de modernité, pour propose une belle expérience de shoot 'em up. Le trailer :

Sonar Smash arrive le 8 avril

C'est donc un shoot'em up où vous affronterez des vagues infinies d'ennemis sous-marins. Il y a 7 ennemis différents au total à affronter, notamment des étoiles de mer et des méduses, avec leurs propres attaques et façons de se déplacer sur l'écran qu'il faudra anticiper pour gagner.

​Sonar Smash est un shoot'em up super mignon et rapide avec un adorable dauphin. Frayez-vous un chemin à travers des vagues de créatures marines en utilisant des capacités de sonar uniques et puissantes.



Le jeu Sonar Smash débarquera le 8 avril prochain sur iOS et Android, il sera gratuit, mais possèdera un achat intégré pour supprimer la publicité.

