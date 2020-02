Cookies Must Die : le jeu de plateforme est de sortie sur mobiles

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Cookies Must Die était attendu par de nombreux joueurs, voilà qu'il débarque comme prévu sur App Store et sur le Play Store d'Android. Il s'agit du dernier titre de Rebel Twins, le studio de Cezary Rajkowski. Le talentueux développeur a déjà plusieurs jeux à son actif comme l'excellent Daddy Was a Thief, ou encore les Dragon Hils et Aliens Drive Me Crazy.



Regardez la bande-annonce de Cookies Must Die :

Cookies Must Die tire et saute partout sur iOS et Android

Rappelant les titres de James Bond, Cookies Must Die vous met dans la peau de Jack, un agent super-secret avec des pouvoirs spéciaux obtenus malgré-lui suite à une expérience réalisée par des scientifiques du gouvernement ! Voilà un bon prétexte pour s'attaquer à un groupe de cookies délicieux mais maléfiques qui veulent détruire votre ville bien aimée.



Pour les en empêcher, vous avez à votre disposition plusieurs armes mais surtout votre talent. Mélangeant les mécaniques de shoot et de plateforme, le gameplay a de quoi plaire au plus grand nombre tout en gardant une certaine subtilité qui le rend intéressant et addictif. Comme à chaque fois avec Rebel Twins, la réalisation du jeu est excellente avec un soin particulier apporté aux animations et aux effets. On est rapidement captivé par l'aventure et on dézingue les ennemis les plus sucrés avec délectation. Sans parler des boss qui vous demanderont un peu plus d'effort et même de réflexion.



Enfin, un dernier mot sur la jouabilité qui se démarque avec un système à un doigt mais aussi un effet de ralenti. Cookies Must Die propose un mode pour tirer avec une précision extrême. Une sorte de clin d'oeil au film Matrix et à des jeux comme Max Payne.



Si vous aimez les jeux d'action rapide, bien fait et passionnant, il est temps de découvrir ce jeu gratuit dont les achats in-apps ne sont pas obligatoires. Cookies Must Die nécessite iOS 9 minimum et près de 430 Mo d'espace disque. Pour les joueurs sous Android, c'est par ici.

Télécharger le jeu Cookies Must Die