L'iPhone XR et l'iPhone 11 ont contribué à la bonne santé de l'iPhone en Inde

Julien Russo

L'Inde est l'un des marchés le plus importants pour les fabricants de smartphones, en effet avec la densité de population, cela peut être un business très juteux. Malheureusement, ce n'est pas le marché où Apple atteint l'excellence dans les ventes, mais malgré tout la firme californienne s'en sort bien !

Les ventes d'iPhone ont augmenté de +41% en 2019

D'après le récent rapport du cabinet d'analyse Counterpoint Research, les ventes d'iPhone XR et d'iPhone 11 ont particulièrement été imposantes sur la totalité de l'année 2019 en Inde. En effet, même si l'iPhone 11 n'a été présent qu'à partir du dernier trimestre, il a quand même contribué à cette jolie performance d'Apple.

Si Apple a réussi à redonner des couleurs aux ventes d'iPhone en Inde, c'est en partie grâce aux nombreuses promotions locales. Les Indiens ont des revenus modestes pour la plupart et n'ont pas forcément les moyens pour investir dans le très haut de gamme.



L'iPhone XR a réussi à mieux faire que certains modèles de OnePlus et Samsung qui n'arrivaient pas à se vendre aussi bien.

Il faut savoir qu'en Inde, l'iPhone se situe sur le marché "Ultra-premium", autrement dit les smartphones ayant un tarif au-delà de 634 dollars.

Apple, l'une des seules marques "Premium" à avoir de la croissance

La firme de Cupertino a de quoi être fière de ce qu'elle a accompli l'année dernière en Inde. Apple est la seule marque à avoir réalisé l'une des croissances les plus rapides en 2019. Les multiples promotions ont permis une croissance de +41% en glissement annuel. Le cabinet d'analyse Counterpoint Research affirme que l'année 2020 devrait être tout aussi bénéfique pour Apple.