Pensacola : le FBI n'arrive toujours pas à déverrouiller les iPhones

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Depuis quelques semaines, Apple est sous la "lumière" des projecteurs suite à l'histoire de l'attaque terroriste perpétrée par Mohammed Saeed Alshamrani en Californie, et plus précisément à Pansacola.



Pour rappel, l'homme est l'auteur d'une fusillade de masse qui a eu lieu le mois dernier et en vue de l'enquête, deux iPhone appartenant au tireur ont été trouvés.



Pour faire avancer les choses, le FBI a fait la demande auprès de Cupertino afin d'avoir accès à son contenu en déverrouillant les appareils, chose qu'Apple refuse, comme à son habitude.



Pour se défendre, la Pomme affirme avoir donné des informations aux différentes parties, tout en laissant accès à certaines informations grâce à iCloud.

Donald Trump exige qu'Apple déverrouille ses iPhone

Pourtant, l'aide d'Apple ne semble pas au goût du FBI, puisque ces derniers font tout pour déverrouiller totalement les iPhones du tireur, en passant par des méthodes connues.



Selon eux, ils n'ont toujours pas réussi à outrepasser les sécurités de l'iPhone 5 et de l'iPhone 7, malgré la possibilité de demander de l'aide à des tiers (Cellebrite ou GrayKey).



Alors, est-ce que le FBI fait exprès de tarder le déverrouillage pour forcer Apple à casser son cryptage ? Après tout, le FBI a déjà réussi à déverrouiller deux iPhone 11 différents dans d'autres affaires.



L'avenir nous le dira, ou pas...



Source