PictoQuest : plongez dans le royaume de Pictoria sur iOS

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Nouveauté sur l'App Store ce matin avec l'arrivée du jeu PictoQuest (v1.1, 250 Mo, iOS 9.0) qui mélange plusieurs concepts pour offrir un jeu prometteur. Pour ce faire, on prend des éléments RPG et des puzzles mettant votre logique sous la lumière, avec de sublimes graphismes.



Car oui, le jeu s'inspire du Picross, un jeu de réflexion solitaire, qui consiste à découvrir un dessin sur une grille en noircissant des cases, d'après des indices logiques laissés sur le bord de la grille (un peu comme un certain démineur).



Le trailer :

PictoQuest débarque sur l'App Store

Mettez à l'épreuve vos talents de déduction en aidant nos deux jeunes héros dans leur quête pour retrouver les peintures légendaires du royaume de Pictoria ! A l’aide des chiffres indiqués autour des grilles, redonnez vie aux tableaux de pixels et stoppez les agissements du sournois sorcier Moonface…

Une bien belle arrivée, vu les premiers retours des joueurs sur Nintendo Switch, plateforme où le jeu est sorti en août 2019. Ainsi, vous partirez à l'aventure dans le royaume de Pictoria, avec la rencontre de divers PnJ qui vous confieront des quêtes (sous forme de puzzles), mais il sera également possible d'acheter des objets qui vous aideront à résoudre ces derniers.



Le jeu est disponible sur l'App Store pour 4,99€.

Télécharger PictoQuest à 4,99 €