Les achats dans les applications arrivent avec watchOS 6.2

Il y a 3 heures

William Teixeira

2

C’est une nouveauté qui va probablement motiver les développeurs à sortir des applications watchOS. Apple a annoncé proposer prochainement aux développeurs d’intégrer des « achats in-app » dans leur app pour la montre connectée.

Plus besoin de passer par l’iPhone

Jusqu’à aujourd’hui, quand vous souhaitiez acheter une fonctionnalité, une extension ou autre dans une application watchOS, il fallait obligatoirement passer par l’iPhone pour réaliser la transaction.

Désormais, les utilisateurs d’Apple Watch pourront acheter du contenu directement depuis leur montre, il s’agit clairement d’un pas de plus vers l’indépendance.

Cette nouveauté a été dévoilée à travers une note d’Apple dans la première bêta de watchOS 6.2 : « Avec la sortie publique de watchOS 6.2, vous pourrez proposer des achats directement dans vos applications pour watchOS, afin que les utilisateurs puissent accéder à du contenu premium, des biens numériques, des abonnements et plus encore, et ce, depuis leur poignet ».



C'est une bonne nouvelle à la fois pour les développeurs qui vont pouvoir avoir un revenu supplémentaire, mais aussi pour Apple qui se prend une belle commission sur chaque vente réalisé. On rappelle que la pomme prend 30%.



Source