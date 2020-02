Attendez-vous à une pénurie d'AirPods et d'AirPods Pro

Apple a joué la carte de la transparence lors de ses résultats trimestriels le 28 janvier. Le CEO Tim Cook a expliqué que le Coronavirus impactait faiblement la production des produits Apple. Un discours rassurant qui a permis de garder l'action AAPL sur un bon cap. Cependant, derrière cette déclaration pleine d'espoirs, il en serait tout autre. Apple sur le point d'avoir une pénurie sur ses AirPods et ses AirPods Pro.

Une rupture de stock imminente

Si vous avez le projet d'investir dans une paire d'AirPods ou d'AirPods Pro, nous vous conseillons d'aller en Apple Store ou chez un revendeur dès maintenant, puisque d'ici quelques semaines les stocks devraient être... vides !



Selon l'analyste M. Nikkei (qui a toujours été jugé fiable) les principaux fournisseurs d'AirPods qui sont Lixshare-ICT, Goertek et Inventec ont actuellement les usines de productions fermées depuis le début du Nouvel An lunaire et devrait reprendre l'activité dès lundi prochain.

C'est une bonne nouvelle, mais attention ! Reprendre l'activité ne veut pas dire que cela tournera à plein régime pour rattraper le petit retard.

Ce qui devrait être synonyme de difficulté ce sont les pénuries de composants. Les entreprises citées ci-dessus s'occupent toutes de la fabrication des AirPods, mais pour les fabriquer il faut recevoir les composants nécessaires et c'est là que ça coince.



Les usines qui fabriquent les composants et qui après les envoient aux fournisseurs d'Apple pour l'assemblage sont fermées depuis environ 2 semaines suite aux craintes de la propagation du Coronavirus.

Comment fabriquer des AirPods si les composants sont manquants ?

À vrai dire, il y a quelque chose de rassurant. Toutes les entreprises qui sont responsables de la fabrication des AirPods et AirPods Pro ont un "stock d'avance" qui peut combler deux semaines d'absences de livraisons de composants. Cependant, Apple devrait augmenter les commandes dès la reprise lundi. Les deux semaines de stocks vont probablement se réduire assez vite !



D'après une source interne des chaînes de productions, on n'est pas très optimiste : "Nous devons vraiment attendre de voir comment les choses vont se passer la semaine prochaine. Si les assembleurs n'ont pas pu obtenir suffisamment de pièces en deux semaines, ce sera un gros problème".

L'objectif d'Apple risque de ne pas être tenu

Avant cette sombre histoire de Coronavirus, Apple s'était fixé des objectifs ambitieux pour les AirPods. La firme de Cupertino avait demandé aux chaînes de productions de fabriquer jusqu'à 45 millions d'AirPods au cours du premier semestre de 2020.



Un objectif qui est mal parti vu les difficultés actuelles en Chine.

À l'heure actuelle, les stocks n'ont rien d'alarmant, pour les AirPods classiques, les Apple Store et les revendeurs en ont largement et peuvent tenir encore pas mal de temps. Cependant, les AirPods Pro, c'est la catastrophe !

Les stocks seraient en ce moment très faibles et la firme de Cupertino réserve le peu qu'il y a à ses Apple Store physiques et son Apple Store en ligne, laissant certains revendeurs sur la touche.



