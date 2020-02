Company of Heroes : Première vidéo de gameplay sur iPad

Il y a 3 heures

Julien Russo

Company of Heroes est l'un des jeux iPadOS les plus attendus en ce début d'année. Nous avons été dans les premiers à vous annoncer la sortie le 13 février du jeu porté par Feral Interactive.



Après la bande annonce, voici le gameplay qui a été dévoilé aujourd'hui dans une vidéo alléchante !

L'éditeur a décidé de nous faire plaisir

Nous sommes plus qu'à une semaine de la sortie du jeu Company of Heroes. De nombreux joueurs attendent déjà ce classique du RTS sur PC, mais cette fois en version iPad.

Quand on regarde attentivement les premières images du gameplay, on peut s'apercevoir que l'adaptation du jeu pour l'iPad est incroyablement réussie sur de nombreux points...

Pour rappel, Company of Heroes emmène les joueurs sur les champs de bataille lors de la Deuxième Guerre mondial, son atout principal est le réalisme et le dynamisme qui en font sa principale force par rapport aux autres jeux sur la même thématique.



La vidéo de gameplay a été enregistrée sur un iPad Pro de 12 pouces de seconde génération. On peut remarquer un jeu fluide et des graphismes convaincants, ce qui correspond aux dires des développeurs qui annonçaient du 120 Hz sur iPad Pro.

Le RTS de SEGA et Relic Entertainment ne ressent pas le poids des années et nous propos un savant mélange de campagnes explosives, d'environnements aux combats dynamiques et de tactiques en équipe à travers 15 missions dantesques.



Vous l'aurez compris, vous avez rendez-vous le 13 février 2020 pour rejoindre les rangs et participer à des batailles passionnantes où il faudra à la fois être prudent et stratège pour l'emporter !



