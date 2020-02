Coronavirus : Les smartphones en Chine ne se vendent plus

La situation ne s'améliore pas en Chine. Le pays est en pleine crise à cause du Coronavirus. L'économie est au point mort, les rues sont vides, les magasins ont des chiffres d'affaires quotidiens proches du 0 et bien sûr le marché des smartphones est en chute libre.

Si cela dure, ça va être une catastrophe pour les fabricants de smartphones

La Chine est un marché qui compte beaucoup pour Apple et les autres marques, ce qui s'y passe en ce moment est destructeur pour les résultats financiers des grandes entreprises. Un récent rapport de Digitimes déclare que les ventes de smartphones seraient actuellement en chute libre depuis plusieurs semaines.



On imagine bien que les Chinois ont d'autres choses en tête que s'acheter le dernier iPhone. La priorité étant de rester chez soi et de sortir occasionnellement pour acheter le strict nécessaire.

D'après les premières analyses qui se sont spécifiquement concentrées sur l'économie pendant le Coronavirus, on pourrait déjà anticiper une forte baisse sur les expéditions de smartphones courant le premier trimestre de 2020.

La baisse pourrait être "plus légère" si une solution pour guérir le virus est trouvé avant la fin février, ce qui n'est pas gagné, quand on sait qu'un vaccin peut prendre parfois 6 mois à être créé.

Dans ce terrible scénario, il n'y a pas qu'Apple et ses concurrents qui sont concernés, tous les fournisseurs de composants comme le processeur, les batteries... vont avoir un énorme impact sur leur chiffre d'affaires, puisque qui dit baisse des ventes, dit également baisse des commandes de composants !