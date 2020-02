Melbits World : le mignon puzzle 3D est de sortie sur iOS

Il y a 53 min

Medhi Naitmazi

Réagir

Melbits World vient d'arriver sur App Store après avoir fait le bonheur des amateurs de puzzles 3D sur PS4 il y a un an. A l'époque, Melbits World s'était fait remarquer, outre son univers plein de tendresse, par le fait qu'on pouvait y jouer à plusieurs en utilisant son iPhone ou son Android comme manette. Et il y a quelques semaines, le jeu a fait son apparition sur Steam et Nintendo Switch.



Regardez le trailer vidéo :

Melbits World

Les développeurs de Doublethink Games à qui l'on doit le Metroidvania Necrosphere change totalement de registre avec Melbits World. Il s'agit d'un jeu de puzzle / plateforme 3D extrêmement mignon et coloré où vous contrôlez une bande de Melbits, d'adorables créatures qui vivent derrière nos écrans. Leur travail consiste à éradiquer les virus malveillants qui provoquent le dysfonctionnement de nos appareils numériques, et ainsi conserver les bonnes ondes d'Internet afin qu'ils puissent continuer à fonctionner pour tout le monde.



Voilà un prétexte idéal pour des aventures hautes en couleur et remplies de casses-têtes divers et variés à travers six mondes et 72 niveaux. A chaque fois, les mécaniques de jeu évoluent et vous propose une approche différente pour arriver au bout. Outre les ennemis et les pièges, on note quelques power-ups de folie !



Pour les jusqu'au-boutistes, Melbits World a également pensé à la collecte de graines dans chaque niveau, améliorant ainsi la durée de vie.



Un petit jeu casual très sympa, pour petits et grands qui requiert iOS 10, 350 Mo d'espace disque et 5,49€. On paye une fois et c'est tout. Pas de pub, pas d'in-app.

Télécharger le jeu Melbits World à 5,49€