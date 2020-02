Twitter : un correctif pour les sondages sur iOS

Il y a 22 min (Màj il y a 21 min)

Guillaume Gabriel

Réagir

Après avoir annoncé faire la chasse aux médias trompeurs sur son propre réseau social, les développeurs de Twitter (v8.7, 117 Mo, iOS 11.0) viennent de mettre à jour leur application iOS et iPadOS. Quid des nouveautés ?



On parle surtout de correctifs, dont un très important et attendu par la communauté : celui des bugs des sondages, qui n'apparaissaient pas sur nos iPhone.



Ce n'est pas la seule nouveauté, puisque l'application iPad a également le droit à quelques peaufinages.



Twitter se met à jour sur iPhone et iPad

Plusieurs modifications ont eu lieu sur l'application officielle de Twitter sur iPhone et iPad : un correctif a été mis en place pour un bogue qui empêchait les sondages de s'afficher dans l'application.



Le réseau social publie :

Vous avez du mal à voir les sondages dans les Tweets sur iOS ? La mise à jour de votre application vers la version 8.7.1 lorsqu'elle sera disponible pour vous dans l'App Store devrait vous aider ! Merci d'avoir été patients !

En décembre, une seconde colonne sur iPad a été ajoutée pour afficher les tendances et la recherche : cette mise à jour a été accueillie de façon très mitigée, puisque les utilisateurs ne veulent pas forcément voir les sujets chauds.



Il est désormais possible de la masquer dans les préférences «Affichage et son» !

Télécharger l'app gratuite Twitter