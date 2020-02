Défi : C'est le "mois du coeur" pour les utilisateurs d'Apple Watch

Julien Russo

Si vous êtes un utilisateur d'Apple Watch, vous avez probablement constaté qu'Apple vous motive quotidiennement à bouger plus ! C'est aussi le cas lors des événements ou des fêtes. À l'occasion de la St Valentin qui aura lieu le vendredi 14 février, Apple propose à ses utilisateurs le "mois du coeur".

La santé cardiovasculaire avant tout

Le défi est disponible pour tous les utilisateurs d'Apple Watch. Vous avez jusqu'au 14 février pour réaliser le nouveau "Défi Édition limitée" qui est déjà visible dans l'application "Activité" de votre iPhone, dans la rubrique Trophée.

L'objectif est simple, il suffit de compléter votre anneau "M'entraîner" sept jours consécutifs entre le 8 février et le 14 février. Autrement dit, il va falloir être prêt à partir de demain et ne rien lâcher pendant une semaine !

Un prix à la clé

Pour certains ce ne sera pas compliqué, pour d'autres il faut une petite motivation et ça, Apple en est bien conscient. Pour vous motiver, il n'y a pas d'iPhone ou de MacBook Pro à gagner, mais un prix thématique spécial et des autocollants inédits pour vos conversations sur iMessage.

Ce n'est pas grand-chose, mais c'est le geste qui compte ! Vous pourrez même vous vanter d'avoir de nouveaux autocollants grâce à vos performances sportives.



Apple a pris cette habitude de proposer de relever des défis pendant les jours spéciaux. Ça a été le cas avec le Jour des anciens combattants, le Jour de la Terre ou à l'occasion du Nouvel An.

Techniquement, c'est une excellente idée de proposer des défis à édition limitée après des fêtes où on a tendance à se retrouver pour partager de gros repas très caloriques (comme Thanksgiving aux États-Unis) ou le réveillon de Noël et du Nouvel An.



On vous souhaite bonne chance pour remplir votre anneau "M'entraîner" pendant une semaine sans interruption. Il n'y a rien de difficile à le terminer, mais le plus difficile sera probablement de tenir jusqu'au 14 février.

Une astuce, vous pourrez suivre votre progression depuis l'application "Activité" de votre iPhone ou de votre Apple Watch.