Apple annonce le défi "Mois du coeur" pour les possesseurs d'une Apple Watch

Apple a annoncé aujourd'hui qu'elle proposera le mois prochain un nouveau défi d'activité dans le cadre du "Mois du cœur". Les utilisateurs d'Apple Watch peuvent relever le défi d'activité en effectuant 30 minutes dans leur anneau d'exercice le 14 février pour gagner une récompense spéciale et des autocollants iMessage personnalisés.

Toujours le 14 février, outre le défi pour la montre, Apple Fitness+ proposera une section spéciale d'entraînements énergisants de 30 minutes, ainsi qu'un nouvel épisode de Time to Walk mettant en scène l'ancien champion d'arts martiaux mixtes Georges St-Pierre.

Jeff Williams, COO d'Apple, qui supervise l'équipe Apple Watch, a déclaré :

Pour célébrer le Mois du cœur en février, Apple proposera également du contenu thématique sur l'App Store, l'application Apple TV, Apple Podcasts et Apple Books.

Sur l'App Store, les utilisateurs peuvent trouver une collection d'applications qui les aident à prendre soin de leur santé cardiovasculaire en leur fournissant des informations précieuses sur leur fréquence cardiaque et leur niveau d'activité. Des applications telles que HeartWatch (Tantsissa), Gentler Streak (Gentler Stories) et Zones (Flask) permettent aux utilisateurs d'optimiser leur forme physique et leur bien-être général en accédant à des séances d'entraînement personnalisées, en surveillant les paramètres clés de la fréquence cardiaque et en suivant les signes vitaux.



Apple Books propose une collection de titres axés sur la santé cardiaque, notamment des livres sur les sciences du cœur, le bien-être émotionnel et l'alimentation saine. Pour les téléspectateurs, l'application Apple TV propose une collection de films et d'émissions sur les maladies cardiaques, la cardiologie et les modes de vie sains. Et sur Apple Podcasts, les auditeurs peuvent trouver un groupe sélectionné de podcasts populaires dans l'onglet Parcourir, avec des experts médicaux qui aident les auditeurs à en savoir plus sur leur santé et les mesures qu'ils peuvent prendre pour améliorer leur état général, leur forme physique, leur état d'esprit et leur bien-être.