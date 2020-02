Instagram : Une fonctionnalité pour voir avec qui vous interagissez le plus

Il y a 4 heures

William Teixeira

Instagram vient d’apporter de nouvelles fonctionnalités dans la version 127.0 de l’application. En effet, d’un coup d’œil, il est maintenant possible de voir avec qui vous interagissez le plus et celui que vous voyez le plus dans votre fil.

Les petites nouveautés

Instagram est un réseau social qui sait se renouveler quand il le faut. L’application a récemment été mise à jour avec trois nouveautés que vous retrouvez dans la section « abonnements » de votre profil.

En effet, il est maintenant possible de voir facilement les profils avec lesquels vous discutez le plus, vous laissez le plus de commentaires... Mais également les profils que vous voyez le plus souvent dans votre fil !

Voici à quoi ça ressemble :

C’est affiché sous forme de catégories, quand vous appuyez dessus, vous avez une liste de tous les comptes avec qui vous avez le plus interagi sur les 90 derniers jours.

Pour l’instant, il n’est pas encore possible de désactiver cette nouvelle fonctionnalité qui risque d’ailleurs de créer de nombreux conflits dans les couples. On entend déjà les « pourquoi tu parles autant avec cette fille ? ».



Comme vous pouvez le voir en dessous des catégories, il est également possible de trier sa liste d’abonnement par défaut, plus ancien abonnement ou plus récent abonnement. Une facilité pour retrouver plus rapidement un compte auquel vous vous êtes abonnés.



Ces ajouts sont en cours de déploiement, mais vous êtes normalement déjà nombreux à les avoir dans votre application. Pensez bien évidemment à la mettre à jour !





