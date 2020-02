iPadOS 14 : un concept de multitâche centré sur le menu contextuel

Hier à 21:50 (Màj hier à 21:50)

Julien Russo

Réagir

Nous n'avons rien à redire sur l'actuel multitâche d'iPadOS 13, cependant il faut reconnaitre qu'il reste perfectible comme peuvent en témoigner de nombreux utilisateurs d'iPad. À seulement quelques mois de l'annonce et de la mise en ligne d'iPadOS 14, un concept intéressant a attiré notre attention.

Une nouvelle vision du multitâche de l’iPad

L'idée nous vient de Sylvia Gatta pour MacStories. Dans cette nouvelle idée de multitâche, il suffit de tirer votre dock et d’appuyer longuement sur une app pour débloquer des options pratiques et contextuelles à la situation.

L'utilisateur a alors plusieurs choix comme afficher l'application en plein écran, l'afficher à gauche ou à droite de Safari déjà ouvert. En plus, on retrouve des fonctionnalités rapide comme "nouvelle photo" ou "nouvelle note" selon l’application visée et celles qui sont affichées.

L'objectif est d'apporter un système de multitâche plus intuitive que ce qu'on connait déjà sur iPad avec iPadOS 13. Des menus contextuels viendraient s'ajouter également pour rendre la navigation plus facile et plus intelligente. Le concepteur s’est inspirée de l’app Ulysses qui permet d’écrire sur un iPad. Il ne s’agit donc pas d’une révolution mais d’une évolution qui simplifie l’utilisation en supprimant quelques gestes compliqués de Split View ou Slide Over.



Source