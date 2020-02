WhatsApp : le mode Sombre fait son arrivée sur la bêta d'iOS

Que c'était attendu par nous autres, utilisateurs ! Le mode sombre arrive enfin sur WhatsApp sur iOS : ce dernier a été ajouté en tant que fonctionnalité dans la dernière version bêta de WhatsApp, la version 2.20.30. En effet, les utilisateurs participant aux tests sur TestFlight ont ainsi pu voir la mention de l'option dans les changements apportés. Ils peuvent ainsi sélectionner manuellement le mode sombre ou configurer l'application pour qu'elle s'adapte au choix de votre téléphone. Si vous souhaitez rejoindre le groupe de test bêta, il faut savoir que ce dernier est désormais complet et que la seule solution qui s'offre à vous est d'attendre. En général, il faut compter un mois suite au lancement bêta pour voir apparaître une fonctionnalité de façon officielle.

Quelques semaines après l'arrivée du Dark Mode sur la version bêta de WhatsApp Messenger (v2.20.21, 127 Mo, iOS 9.0) pour Android, la fonctionnalité vient de faire son arrivée sur nos appareils iOS. En effet, le dernier changelog de l'application affiche désormais le mode, pour notre plus grand plaisir, ce qui tend à dire que l'option devrait être très prochainement disponible pour tous, officiellement.

