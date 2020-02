Dossier : quelle assurance pour un iPhone 11 (Pro) ?

Le voilà, votre iPhone 11 Pro tout beau, tout neuf ! Vous allez enfin pouvoir vous pavaner auprès de vos amis et de vos collègues, en montrant à quoi ressemble le triple capteur photo.



Une dépense conséquente pour investir dans un appareil dernier cri, bourré de technologies qui ferait pâlir l'Inspecteur Gadget. Mais, hélas, on parle également d'un objet de convoitise, très prisé des voleurs.



Vous pensez être à l'abri d'un vol ou d'un dommage grâce à votre couverture d'un an assuré par le constructeur ? Grand mal vous en fasse, puisque tous les scénarios n'entrent pas dans le chapitre "remboursement et échange à neuf".



Pour éviter les désagréables surprises que pourraient provoquer un larcin, un oubli ou une casse, nous vous encourageons à opter pour une assurance « téléphone ». Voici notre dossier complet pour 2020 et qui s’adapte évidemment à tous les iPhone neufs, et même les autres téléphones ou tablettes.

Quelle assurance choisir pour son iPhone ?

Ainsi, dans cet article, nous avons fait le tour des prestataires proposant une assurance pour notre précieux, en notant les éventuels pièges, le tarif, mais surtout les avantages et inconvénients de chacun !

Apple Care+

Nous sommes obligés d'en parler, étant donné que c'est la première chose que l'on vous proposera suite à l'achat d'un appareil Apple. L’AppleCare+ pour iPhone est un produit d’assurance offrant jusqu’à deux ans d’assistance technique assurée avec garantie matérielle.



Si dégât il y a, il faudra tout de même s'acquitter de frais de franchise : 29€ pour l'écran, 99€ pour toutes autres casses. Malheureusement, l'assurance ne couvre que les casses, pas les vols, et il faudra débourser 169€ (coût mensuel : 7€) pour un iPhone 11 ou encore 229€ (coût mensuel : 9,54€) pour un iPhone 11 Pro ou Pro Max.



Quelle est la différence avec la garantie de 2 ans offerte lors de l'achat d'un appareil de ce type ? Tout simplement que cette fameuse garantie ne couvre que les pannes, ce qui est assez rare...



Une bonne option pour ceux qui veulent avoir "l'esprit tranquille" et que l’on peut prendre après l’achat, même depuis les réglages de l’iPhone pendant 90 jours.



Les + :

Deux ans de tranquillité pour votre iPhone

La garantie et la qualité de SAV d'Apple

Les - :

L'absence d'une protection contre le vol

La franchise à débourser

Garantie revendeur

Les garanties des vendeurs tiers sont plus ou moins identiques à celles proposées par Apple en prenant en charge les pannes, pas le reste. Pour aller plus loin, et à l'image d'Apple Care+, il faudra donc souscrire à une option spéciale.



Prenons l'exemple de Cdiscount qui, pour un iPhone 11 Pro, propose une garantie casse 1 an à 99,99€ (8,33€ par mois) et une garantie casse 2 ans à 144,99€ (6,45€ par mois). La garantie assure votre produit dans tous les lieux où l'accident pourrait survenir, dans le monde entier.



Ici, pas de franchise à payer, le site web prend en charge l'ensemble des frais de réparation (pièces, main d'oeuvre et déplacement), ainsi que les frais de retour du produit. Si le produit est irréparable, vous recevrez un bon d'achat d'un montant égal à la valeur d'achat de votre produit valable 1 an sur le site.



Une nouvelle fois, le vol n'est pas pris en compte...



Du côté de Rakuten, il y a du mieux, puisque ces derniers, pour le même produit, propose une garantie Casse & Vol sur deux ans ! Pour se l'offrir, il faudra débourser 119,99 € (5€ par mois). Selon les dires du site web, on profite d'un remboursement en cas de casse ou de vol au prix d'achat et sans aucune franchise.



Attention tout de même, pour un vol, il faudra prouver qu'il y a eu agression ou effraction...



Pour Fnac ou Darty, on note une garantie Casse & Vol 1 an, pour 189,99€ (15,83€ par mois) avec protection contre le bris accidentel et contre le vol :

Si votre téléphone mobile subit une casse accidentelle , il sera réparé gratuitement

, il sera est volé, il sera remplacé gratuitement

L'assurance vous engage sur 12 mois et vous offre jusqu'à 2000€ d'indemnisation par année d’adhésion avec deux sinistres par an. Aucune franchise n'est à débourser, et du côté du vol, il faudra prouver une introduction clandestine, une agression, une effraction, un vol à la tire ou à la sauvette.

Carrefour Assurance

Oui, Carrefour continue de faire fleurir son catalogue de services : ce n'est désormais plus qu'un simple supermarché, mais bel et bien un couteau suisse d'options et de possibilités.



Si avec Carrefour, je positive, il en va de même avec l'assurance que le groupe propose : pour 12,90€ par mois, sans engagement, la société assure tous les appareils nomades de la famille.



Oui, vous avez bien lu, on parle d'une assurance familiale (foyer fiscal), qui prend en compte les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les appareils photo, les consoles de jeux portables ou encore les GPS.



Ainsi, si vous vous faites voler l'un de ses appareils (vol suite à une agression, vol par effraction, vol à la tire, vol à la sauvette et vol par introduction), que votre appareil casse et nuit au bon fonctionnement de ce dernier (casse ou oxydation), il est possible de se faire rembourser.



Bien sûr, pour ce prix, tout n'est pas intégralement restitué puisque Carrefour offre jusqu'à 2150€/an, avec deux sinistres par année. Sur ces 2150€, 1500€ sont réservés pour les appareils nomades et 650€ pour vos smartphones.



Du côté des délais, il faut compter entre 24 et 72 heures pour une réparation, 8 à 10 jours pour un remplacement et 1 à 2 semaines pour une indemnisation. Pour faire une demande, il suffit d'appeler, d'envoyer un email ou d'aller en boutique avec la facture du produit problématique.



Les + :

Le faible prix pour plusieurs personnes

Le délai d'attente

Assurance toutes-options

Valable dans le monde entier

Les - :

Uniquement les familles sous même foyer fiscal

Le maximum remboursable sur un smartphone (650€)

Les opérateurs

Orange, SFR et Bouygues offrent également des assurances pour votre iPhone.



Orange, par exemple, propose une assurance 1 an pour 19,99€ par mois avec engagement de 12 mois.



Elle couvre la casse, le vol et l'oxydation de votre mobile, sans franchise, avec un plafond de sinistre à hauteur de 2 000€.

La casse, l'oxydation, toutes causes (accidentelle, par maladresse, par négligence). Le vol (par agression, par effraction, par introduction clandestine, à la sauvette, à la tire) et les communications frauduleuses passées dans les 48h.



Une assurance chère, mais qui vous permet d'avoir l'esprit tranquille, peu importe les dégâts ou le vol.



SFR, lui, propose une assurance contre le vol, l'oxydation et les dommages accidentels, mais ne couvre pas la perte, les pannes et les dommages cosmétiques. Il faudra débourser 13,99€ par mois, avec engagement sur 12 mois.



Chez Bouygues, c’est 16,99€ mais tous les appareils nomades de moins de 3 ans sont assurés contre la casse et le vol.

Les banques

Il faut le savoir, mais la plupart des banques proposent des assurances pour vos appareils électroniques : c'est notamment le cas du côté du Crédit Mutuel qui, pour 13,99€ par mois, offre une protection contre le vol (par agression et par effraction, la tire, à l'arraché et à la sauvette), la casse accidentelle ou l'oxydation.



Le gros plus, c'est qu'on parle d'une assurance sans engagement, qui pourra être stoppée à tout moment.



Les néobanques sont dans le même cas, comme Revolut, qui offre une assurance pour votre mobile selon vos besoin, et le tarif de votre téléphone.



