Coronavirus : Foxconn lance une procédure d'urgence et déplace la production de l'iPhone

Il y a 46 min

Julien Russo

Foxconn est le partenaire historique d'Apple dans la production des iPhone, la firme de Cupertino a une confiance inouïe envers son partenaire taïwanais. Depuis toujours l'entreprise fait tout pour éviter de décevoir la pomme et cette fois avec le coronavirus, l'enjeu est de taille puisque c'est la production de l'iPhone qui est directement concerné, le revenu principal d'Apple !

Foxconn lance une grande opération de déplacement de production d'iPhone

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo est très pessimiste vis-à-vis de la situation actuelle de la production de l'iPhone. Les usines sont au point mort depuis plusieurs jours alors que normalement elles fonctionnent 7j/7 pour répondre à la forte demande d'Apple.

La raison ? Le coronavirus qui se propage à très grande vitesse et qui provoque un ralentissement historique de l'économie chinoise.



Dans une note au site américain AppleInsider, Kuo informe que les problèmes ne se limitent pas qu'à Foxconn. Les usines de productions tombent comme des mouches, une par une la production s'arrête et ça concerne aussi Pegatron qui devrait prochainement prendre des mesures radicales similaires à celles de Foxconn.

D'ailleurs en parlant de Pegatron, deux usines sont actuellement touchées par le virus. Il s'agit de celle de Shanghai où 90% de la main-d'oeuvre est toujours présente, mais celle-ci devrait chuter à 60% d'ici les prochains jours (apparemment une vague de démissions devrait avoir lieu).

La seconde usine de Pegatron est à Kunshan et ce serait le site responsable de la production de l'iPhone 9 (ou iPhone SE 2). L'usine est fermée, elle devait rouvrir le 10 février, mais la date a été reportée, quand celle-ci rouvrira (normalement courant cette semaine ou la semaine prochaine), les employés devraient être environ 40% à 60% de retour à leur poste, un énorme handicap dans la production du nouvel iPhone low cost !

La situation du côté de Foxconn est inquiétante

Le partenaire d'Apple Foxconn possède une géante usine à Zhengzhou (qui est la capitale de la province de Henan), c'est justement l'endroit où la magie s'opère pour l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. C'est ici que les iPhone de dernière génération sont assemblés. L'usine a les portes fermées depuis plusieurs jours, les machines sont éteintes et il n'y a aucun employé qui travaille, alors que normalement ils sont plusieurs milliers à se relayer jour et nuit.

Il n'y a pas de date sur la réouverture du site !



Le petit espoir vient du côté de Shenzhen où Foxconn est propriétaire d'une autre grande usine. La production est en majorité arrêtée, mais plusieurs équipes travaillent toujours et justement d'après Ming-Chi Kuo, ces équipes se concentrent quotidiennement sur la production de l'iPhone 12 qui devrait sortir en septembre 2020.

Les conditions actuelles ne permettent plus une production en Chine. D'après certains experts, il y a des risques que cela dure encore plusieurs mois.

Apple ne peut pas se permettre d'interrompre la production de l'iPhone pendant toute cette période. Ce serait une catastrophe pour son chiffre d'affaires trimestriel.

Ming-Chi Kuo affirme qu'une partie de la production a été transférée vers l'Inde et la Taïwan où des usines prennent en charge la production comme elles le peuvent.

Il y a des moyens limités, en termes de place et d'employés, rien n'a été organisé comme c'est une mesure d'urgence de dernière minute !

L'année 2020, une année noire

Ne croyez pas qu'Apple est la seule entreprise concernée. Tous les concurrents fabriquent leurs smartphones, montres connectées, écouteurs, casques, tablettes en Chine. C'est le berceau mondial de la fabrication et de l'assemblage des produits high-tech.

Il faut donc se préparer à des ruptures de stock imminentes chez tous les fabricants.

La direction à l'Apple Park gère comme elle peut

C'est une période très difficile. Tim Cook s'est voulu rassurant lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers d'Apple le 28 janvier dernier.

Le CEO d'Apple s'est dit conscient du "ralentissement" que le coronavirus génère sur la production des produits Apple. Cependant, la firme californienne a "des plans d'approvisionnement et de secours alternatifs" pour faire face à cette situation.

Tim Cook a même assuré avoir anticipé les retards de réouverture des usines dans ses directives.