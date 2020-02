Swords and Sandals Spartacus : un gladiateur face à Rome

Guillaume Gabriel

Peut-être connaissez-vous déjà la notion de Spartacus ? Que ce soit via le fameux film de Stanley Kubrick avec le regretté Kirk Douglas, ou grâce à vos leçons d'histoire, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de ce gladiateur d'origine thrace responsable du plus grand soulèvement d'esclaves contre la République romaine.



La belle petite nouvelle, c'est qu'un jeu vidéo se servant de l'homme va prochainement voir le jour sur l'App Store, puisque le studio

Whiskeybarrel travaille sur une adaptation de Swords and Sandals Spartacus, déjà disponible sur Steam.

Swords and Sandals Spartacus : affrontez les légions romaines

Prenez l'épée du plus grand gladiateur de tous les temps et affrontez Rome vous-même dans ce jeu de plateforme, de combat et d'action passionnant. Des donjons sombres sous les arènes de Capoue aux hauteurs du Vésuve et au-delà, vous affronterez des maîtres d'esclaves brutaux, des légionnaires grisonnants et de puissants centurions en libérant les esclaves de Rome.

Ayant reçu de nombreux retours positifs sur PC, le jeu Swords and Sandals Spartacus va donc avoir le droit à son adaptation sur mobiles. Si on ne sait pas encore la date de sortie, on sait que c'est prévu pour « très bientôt ».



Une belle occasion de plonger dans un jeu d'action au style des années 80 !