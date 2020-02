Test de la batterie externe PowerCore Essential 20000 de Anker

Il y a 4 heures

Julien Russo

6

La PowerCore Essential 20000 mAh est la dernière batterie externe de chez Anker. Sortie en octobre 2019 au tarif de 25,99€, elle s'impose sur un marché déjà très concurrentiel où les batteries externes essaient de toujours recharger plus vite et fournir le maximum de recharges en utilisation nomade pour nos chers iPhone et iPad.

À la découverte de la nouvelle batterie externe de Anker

Anker est une marque reconnue mondialement pour son activité dans l'univers des batteries externes. Réputée pour apporter du matériel innovant, fiable et ayant une longue durée de vie, il était donc intéressant pour nous de tester ce nouveau modèle de la gamme PowerCore.

Nous avons reçu cette semaine la PowerCore Essential 20000 mAh qui nous a impressionné en ce qui concerne les performances et le design !

Le design

Comme vous pouvez le constater, le design de cette batterie externe est simple, on constate rapidement au toucher qu'on est en contact avec un produit de qualité. La PowerCore Essential 20000 sait aussi être solide, tout en faisant attention à ne pas être trop lourde (on a même été surpris qu'elle soit aussi légère par rapport aux batteries externes ayant les mêmes caractéristiques).



Sur la droite de la batterie, vous pouvez constater qu'on retrouve un bouton rond. Il s'agit de l'indicateur du niveau de charge de la batterie, cela est indiqué sous forme de petit voyant bleu.

Le contenu de la boite

Quand nous avons ouvert la boite, nous avons aperçu la batterie externe soigneusement emballée, avec une notice par-dessus expliquant le fonctionnement global du produit. Même s'il n'y a rien de difficile lors de l'utilisation, ce petit mode d'emploi est utile pour comprendre le fonctionnement du bouton LED.



On retrouve également une petite housse de transport qui permet de protéger la batterie externe quand on la glisse dans un sac ou dans la poche d'un manteau.

Pour conclure, Anker fournit un câble USB-C. Petite déception, puisque c'est pratique pour les smartphones sous Android, mais pour les possesseurs d'appareils Apple (sauf iPad Pro 2018). Il vous faudra obligatoirement un câble Lightning, qui n'est donc pas fourni. Dans l'idéal, il aurait été mieux de laisser le choix au futur client lors de l'achat. Mais bon, on ne peut pas en vouloir à Anker, puisque la majorité des concurrents privilégient également le câble USB-C. Il est vrai qu'un client qui reçoit une batterie externe a plus de chance d'avoir un appareil compatible USB-C que Lightning qui est moins courant (puisque disponible qu'avec les produits Apple).

La longueur du câble fourni est assez courte, il fait 30 centimètres. Sur ce coup-là, Anker aurait pu faire un petit effort.

Les dimensions

L'avantage du PowerCore Essential 2000 c'est qu'il sait être discret. Ce n'est pas du tout le genre de batterie externe qui va vous encombrer, il n'est donc pas gênant à transporter.

Concernant le poids, nous n'avons pas vérifié, mais on peut vous confirmer qu'il est léger, Anker indique que le poids est inférieur à 450g.



Concernant les dimensions, nous nous sommes servis de la superbe application "Mesures" d'iOS. Les mesures calculées sont une longueur de 15 cm et une largeur de 7cm. Plus précisément, Anker indique 15,8 cm et 7,5 cm sur son site.

Les connectiques

Concernant les connectiques de la batterie externe, on retrouve deux ports USB-A pour recharger vos appareils ainsi que de l'USB-C et du micro-USB pour recharger votre batterie Anker.

Nous avons réussi à brancher deux iPhone sur les deux ports USB-A et tout s'est très bien passé (on vous en parle un peu plus bas).

Vitesse de recharge

Il faut dire qu'on choisit une batterie externe en partie pour cela, la vitesse de recharge ! Sur ce terrain essentiel, la nouvelle batterie d'Anker se défend très bien. En effet, nous avons été surpris, puisque comparer au chargeur officiel Apple inclus dans la boite de notre iPhone 11 Pro Max, on ne voit pas la différence, le PowerCore Essential 20000 recharge à la même vitesse (quasiment) qu'un chargeur original.

En moins de 40 minutes, notre iPhone est passé de 23% à 71%, le tout sans surchauffe de la batterie externe, comme de l'iPhone !



Autre avantage, le PowerCore Essential 20000 gère particulièrement bien la recharge de deux appareils en simultané. Nous avons branché un iPhone 11 Pro Max avec à côté un iPhone X, et la batterie externe a chauffé, mais de façon très raisonnable. En ce qui concerne la vitesse de recharge quand deux appareils sont branchés, nous n'avons pas vu de différence comparée à un seul appareil de brancher.

Sur ce coup-là, Anker nous a bluffé !

Pour la vitesse de recharge de la batterie externe, c'est assez long, mais bon on parle d'une batterie de 20 000 mAh, donc c'est normal. Nous avons attendu environ 5h30 et la recharge était presque terminée. Il faudra donc compter environ 6h (voir un peu plus) pour la recharger complètement.



Pour rappel, Anker affirme qu'elle est capable de recharger jusqu'à 5,4 fois un iPhone XS, jusqu'à 4,5 fois un Samsung Galaxy S10 et jusqu'à 2,5 fois un iPad Mini 2019.

Les avantages de cette batterie sur la charge

Ce PowerCore Essential 20000 mAh possède une technologie de charge avancée pour offrir une charge optimisée pour chaque appareil que vous connectez. La recharge ne sera pas la même pour un iPhone 11 et un iPhone 6S, la batterie externe a une capacité d'adaptation. C'est précisément ça qui la rend supérieure face à ses concurrents.

La batterie a également un trickle charge, un mode de charge réservé pour les appareils de faible puissance comme les AirPods par exemple.



Autre point fort, c'est le système de sécurité MultiProtect qui va gérer de façon bienveillante la recharge de vos appareils. Nous parlons là d'une protection contre les tensions élevées. La batterie va également s'occuper de régler la température afin d'éviter que votre appareil surchauffe.

Conclusion et avis

Finalement dès demain, nous allons partir au travail avec la nouvelle batterie externe d'Anker. Après ce test très convaincant, on la voit bien remplir le job quotidiennement et nous éviter les pannes de batterie due à notre consommation excessive des réseaux sociaux et des jeux d'Apple Arcade.



Vous trouverez cette nouvelle batterie externe au tarif de au prix de 25,99€ avec un coupon de 4€ (à cocher juste en dessous du prix sur Amazon négocié pour vous). Un produit doté d’un très bon rapport qualité / prix !