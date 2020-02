Les AirPods sont toujours en position de force sur le marché des écouteurs sans fil en 2019

L'année 2019 a été un énorme succès pour les AirPods. La dernière étude de marché de Counterpoint Research qui s'intéresse aux ventes des écouteurs sans fil affirme que les AirPods Pro ont beaucoup participé à cette incroyable performance en fin d'année.

Le marché a pulvérisé toutes les attentes

Il y a certains secteurs qui sont en croissance chaque année, c'est le cas de celui des écouteurs sans fil. D'après le cabinet d'analyse, des attentes avaient été fixées et elles ont toutes été très largement dépassées (en partie grâce à Apple).



Quand on regarde les dernières statistiques (c'est-à-dire le dernier trimestre de 2019) celui où il y a le Black Friday et Noël, on s'aperçoit que toutes marques confondues ont généré énormément de ventes, il y a eu 51 millions de paires d'écouteurs sans fil vendues, ainsi que 130 millions d'unités vendues sur la totalité de l'année 2019.

Les États-Unis sont très bons clients

Quand on observe de plus près, on remarque que les États-Unis sont particulièrement adeptes des écouteurs sans fil. En effet sur le Q4 2019, le pays a représenté 35% du marché mondial. Les promotions (qui ont été très nombreuses pendant le Back Friday) ont fortement participé à ce dynamisme.

Les prévisions pour Apple

Comme la firme de Cupertino a toujours tendance à réaliser des ventes qui battent tous les records, il est donc normal de lui fixer des prévisions en adéquation avec ses performances.

Liz Lee, analyste principale chez Counterpoint Research a déclaré : "Nous nous attendons à ce qu'Apple vende plus de 100 millions d’écouteurs sans fil en 2020, y compris les AirPods Pros, pour maintenir leur avance confortable sur le marché".



Les prévisions sont également ambitieuses pour Samsung avec ses Galaxy Buds (qui n'attirent pas énormément les consommateurs) : "La vraie concurrence sera pour la deuxième place, en particulier sur le marché premium; Samsung, qui a vendu 8 millions de Galaxy Buds l'an dernier, aura besoin de mises à niveau supplémentaires par rapport à celles attendues dans le Galaxy Buds Plus, y compris la suppression du bruit et d'autres fonctionnalités et conceptions avancées, afin de battre ses rivaux".



Vous l'aurez compris, les concurrents des AirPods viseront principalement la deuxième place qui sera plus accessible, puisque visiblement le marché des écouteurs sans fil, c'est comme la Ligue 1, on sait à l'avance qui sera premier cette année, l'année prochaine et l'année suivante !



Le premier trimestre de 2020 devrait être dans l'ensemble assez compliqué puisque les ruptures de stock devraient apparaître de façon imminente à cause de la production au ralenti, voir à l'arrêt total en Chine à cause du coronavirus.