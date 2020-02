Apple laisse le choix de ne plus être averti du renouvellement de l'abonnement

Il y a 4 heures

Julien Russo

Apple propose depuis tout récemment une nouvelle fonctionnalité dans les réglages de votre appareil iOS. La possibilité de ne plus recevoir des informations de renouvellement d'abonnement. Quand vous êtes abonné à Apple Music, Apple TV+, vous recevez à chaque facturation, un mail indiquant que le mois est renouvelé (et donc la facturation prélevée sur votre compte).



Désormais, vous pouvez faire la demande pour ne plus recevoir ce mail automatique.

Maintenant, c'est vous qui gérez !

Apple vient de penser aux utilisateurs qui cumulent les abonnements sur iPad, iPhone, Apple Watch, Mac et iPod Touch. Imaginez-vous avoir une dizaine d'abonnements actifs et recevoir un mail à chaque fois qu'un abonnement se renouvelle. Certaines personnes verront cela comme un avantage puisqu'il y a un suivi sur la facturation, d'autres trouveront que c'est prise de tête.



Quoi qu'il en soit, Apple vous laisse désormais le choix de recevoir ou non ces mails automatiques.

Comment activer ou désactiver la fonction sur iPhone

Par défaut, Apple vous enverra à chaque renouvellement de votre abonnement, une facture par mail. Cette décision est essentiellement pour éviter les mécontentements d'un abonnement qui se renouvellerait automatiquement sans que vous soyez au courant.

Si vous le désirez, vous pouvez désactiver les envois automatiques de mail. Pour cela c'est simple, il vous suffit d'aller dans : Vos réglages iOS -> Appuyer sur votre compte Apple en haut de la page -> Aller dans "Abonnements" -> Puis cocher ou décocher la fonction "Recevoir les factures de renouvellement".



A vous de voir !