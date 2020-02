iPhone 11 : comment se servir du mode nuit selon Apple

Hier à 23:48 (Màj hier à 23:48)

Guillaume Gabriel

Réagir

Nouveau tutoriel posté par la Pomme sur YouTube dans lequel la firme fait l'éloge du mode nuit qu'il a lancé dans ses derniers iPhone 11 et iPhone 11 Pro. En effet, la fonctionnalité impressionnante s'enclenche automatiquement (mais peut être forcé manuellement) lors de l'utilisation de l'appareil photo dans un environnement trop sombre.



Seulement, la plupart des possesseurs du dernier téléphone d'Apple ne savent pas réellement comme le mode fonctionne, se contentant de laisser la main à l'appareil.



La vidéo de la Pomme :

Apple explique comment se servir du mode nuit

Disponible uniquement sur l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max, le mode nuit s'active automatiquement lorsque vous êtes dans un endroit dénué de lumière. Ainsi, l'icône de la fonctionnalité devient jaune pour vous informer qu'il sera actif lors de la prise de la photo : un retardateur se met en route au moment de la capture.



Simple, pas vrai ? Pourtant, vous pouvez également choisir le compteur sur la durée d’exposition, pour faire des tentatives différentes avec des périodes plus courtes ou plus longues.



Attention tout de même, lorsque la photo est déclenchée et que la durée d'exposition se met en route, il faut reste immobile jusqu'à la fin.