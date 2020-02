Pro Display XDR : Il n’a rien d’extraordinaire d’après un professionnel

Quand Apple vend un nouveau produit, la firme sait le mettre en valeur et vous faire comprendre que vous ne trouverez pas mieux ailleurs et que c’est le produit qu’il vous faut ! Cependant, cette stratégie commerciale ne marche pas chez tout le monde, puisque certains experts n’hésitent pas à comparer. C’est le cas avec le Pro Display XDR sorti avec le nouveau Mac Pro.

Un écran destiné à la consommation de contenus plutôt qu’à la création

Vincent Teoh est un calibreur professionnel qui détient également une chaîne YouTube où il partage sa passion. Récemment, il s’est intéressé au Pro Display XDR et a voulu vérifier s’il était aussi performant que le prétend Apple qui le compare à des écrans qui valent bien plus cher !

Dans sa récente vidéo, Vincent a expliqué qu’après avoir finement analysé le nouvel écran d’Apple, on serait très loin de ce que annonce la firme de Cupertino.

En effet, pour lui le Pro Display XDR est un écran merveilleux, mais pas au point pour de la création de contenu.

Il explique que le contraste et les couleurs ne sont pas au niveau du Sony BVM-HX310 (un écran mondialement connu dans le secteur des professionnels). Vincent a alors essayé de pousser la luminosité au maximum, sans grand succès, l’écran d’Apple reste inférieur à celui de Sony.



Même s’il est excellent, il n’atteint pas la perfection qu’ont besoin certains professionnels dans la création de contenu.

Une petite déception, mais il faut préciser que l'écran Sony cité coûte plus de 38 000€...