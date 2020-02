Le sac ICON Lite sur Apple Store affiche un iPhone 12 sans encoche

Réalité ou fiction, le sac à dos ICON Lite Backpack II d’Incase disponible exclusivement sur Apple Store affiche, sur l’une des ses captures, un iPad et surtout un iPhone. Ce dernier est inédit puisque sans encoche. Est-ce donc le nouvel iPhone 12 que la pomme nous prépare ? Il n’en fallait pas moins pour nous réveiller en pleine nuit.

De base, le sac à dos de Incase (qui fait d’excellents accessoires de transport) sert à emporter son MacBook en toute sécurité. Mais avec ses poches supplémentaires, il peut aussi contenir des objets moins volumineux comme un iPhone. Il est donc logique d’en voir un en illustration mais le fait qu’il soit sans encoche et avec écran total nous interpelle. Les accessoiristes sont souvent bien informés des nouveautés matérielles à venir afin de produire rapidement les accessoires, mais est-ce possible pour l’iPhone 12 de septembre qui devrait apporter un grand mot de changements dont la 5G ?



En tout cas, voici l’image en question :



Voici la description du sac à dos qui devrait certainement s’attirer les foudres d’Apple :

Conçu pour vos accompagner dans tous vos déplacements, le sac à dos Incase ICON Lite Backpack II protège votre MacBook grâce à son compartiment rembourré en tissu polaire façon fausse fourrure. Le compartiment principal peut accueillir des objets plus volumineux et vous permet de ranger vos magazines et livres préférés sans les abîmer. Des poches faciles d'accès et une poignée supérieure font de ce sac à dos le compagnon de voyage idéal pour vos trajets quotidiens.