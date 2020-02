Les nouvelles applications : Pokémon HOME, Yaheard, Leia

Pokémon HOME (v1.0.4, 306 Mo, iOS 9.0, The Pokemon Company)



Pokémon HOME est un service de cloud conçu pour accueillir tous vos Pokémon.



Vous pouvez déposer dans Pokémon HOME n'importe quel Pokémon étant apparu dans un jeu de la série principale. Si vous utilisez la version Nintendo Switch de ce service, il vous sera même possible de transférer certains Pokémon vers votre jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier !



Si vous possédez un appareil mobile, vous pourrez échanger des Pokémon avec des joueurs du monde entier, où vous voulez, quand vous voulez. Expérimentez aussi avec d'autres façons d'échanger, comme la Boîte Miracle et le GTS (Global Trade System) !





Yaheard. (v1.1.9, 137 Mo, iOS 10.0)



Publiez une déclaration, partagez votre opinion et débattez avec vos amis. Êtes-vous prêts à relever le défi?



Yaheard vous permet de partager vos opinions avec le monde d'une manière nouvelle. Notre fonctionnalité d'actualités, combinée à l'accent mis sur les interactions en face à face, vous permet d'avoir des conversations avec vos amis sur non seulement des sujets tendances, mais tout ce qui vous passionne.





Leia (v4.2.2, 49 Mo, iOS 10.3, Vybe Software LLC)



Découvrez Leia - votre propre concepteur Web personnel.



La conception de sites Web a maintenant une toute nouvelle signification. Vous n'aurez plus besoin de parcourir des dizaines de modèles ou de travailler à partir de zéro sur une toile vierge pour créer un site Web. Créez un site Web simplement en le demandant!



Que vous souhaitiez créer un blog, un site Web, une page de destination ou plus, Leia peut créer un site pour vous. Créez un site Web époustouflant pour votre entreprise et concevez une mise en page fantastique - tout ce que vous avez à faire c'est de demander.



Leia peut vous concevoir un beau site Web personnalisé en quelques secondes.