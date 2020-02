Soundcore Liberty Air 2 : le test des AirPods Pro de Anker

Medhi Naitmazi

Si vous aimez les AirPods Pro mais que vous les trouvez trop chers, voilà les Soundcore Liberty Air 2 de Anker.



Loin des pâles copies qu'on trouve un peu partout sur le net, Anker nous livre sa deuxième version des Soundcore Liberty, des écouteurs vraiment sans-fil qui offre des caractéristiques proches des AirPods Pro d’Apple, tout en étant deux fois moins chers. Intéressant !

Une alternative séduisante aux AirPods Pro

Les AirPods Pro ont pris le relais des très bons AirPods, mais le font payer au prix fort. Affichés à 279 euros, ils ne sont pas forcément accessibles à tous. Si tel est votre cas, et / ou si vous préférez la couleur noire, il est bon d'envisager une alternative comme les Soundcore Liberty Air 2 d’Anker, vendus à 129,99 euros.



Alors que nous avions fait une petite liste d'écouteurs True-Wireless fin 2019, plus ou moins dans la gamme de prix d'Apple, les Anker nous ont convaincus qu'ils pouvaient y figurer.

Si vous avez déjà vu ou touché des AirPods, la présentation des Soundcore Liberty Air 2 ne vous surprendra pas. Anker livre un boitier compact et arrondi, légèrement plus gros que celui des AirPods Pro. Dedans, deux écouteurs tiges noirs intra-auriculaires. On a l'impression d'avoir les premiers AirPods mais avec des embouts. Et, petit spoil, finalement ce sont plutôt des AirPods que des AirPods Pro puisque la réduction de bruit n'y est pas.

Mais ce n'est pas grave, car le son est plus que correct, notamment en raison des embouts qui permettent à l'oreillette de bien faire pénétrer le son. C'est une sorte de compromis intéressant quand on rappelle que le prix est deux fois moins élevé que celui des AirPods Pro.



Après avoir fait un tour dans l'app SoundCore (cf plus bas), les Soundcore Liberty Air 2 offre un son de bonne facture, bien équilibré et avec des basses percutantes. Par contre, le son est moins rond que chez Apple, offrant parfois du scintillement selon les morceaux. Un tour dans les réglages de l'equalizer permet de palier à ce problème.

Outre la musique, les Soundcore Liberty Air 2 savent aussi prendre soin de votre interlocuteur lors de vos appels. Avec quatre microphones au lieu de deux sur le premier modèle, on nous entend bien mieux, en toute circonstance.

Mais finalement, où sont les concessions ? Outre la réduction de bruit, on note que l'appairage magique des AirPods n'est logiquement pas possible. Ce n'est rien puisqu'on le fait généralement une seule fois et cela prend 5 secondes chrono en allant dans Bluetooth sur son iPhone. Et c'est à peu près tout, peut-être mis à part la taille des tiges qui est supérieure à celles d'Apple.

Pour le reste, c'est plaisant puisque ôter un écouteur arrête le son (comme chez Apple) et il est même possible de contrôler le volume sur les écouteurs directement. Un petit plus par rapport aux AirPods qu'on peut configurer à l'aide de l'application Soundcore.



Autre point important, l'autonomie. Avec les écouteurs Anker, comptez 7 heures par écouteur, soit un poil mieux que chez Apple. Et évidemment, le boitier prend le relais quand vous les ranger. Le tout se recharge par induction ou par câble USB-C fourni.



Enfin, sachez que les Liberty Air 2 offrent une résistance à l'eau (certification IPX 5), idéal pour les sportifs.

Notre avis sur les Soundcore Liberty Air 2

Au final, le rapport qualité / prix des Liberty Air 2 est excellent. Bien sûr, ils n'offrent pas le meilleur son ni la réduction de bruit mais l'ensemble est homogène et à prix correct. Une bonne paire d'écouteurs True Wireless de qualité qui s'est déjà très bien vendue puisqu'au moment de terminer le test, les stocks sont temporairement épuisés sur Amazon (livraison prévue le 27/02) :

Notre avis sur "Soundcore Liberty Air 2"

La note 4 / 5

On a aimé :

Qualité de fabrication

Son de bonne facture, surtout avec les réglages de l'app

Confort d'appels

Autonomie

USB-C

Charge sans fil

Coloris noir

Soundcore : l'app pour tout régler

