AirPods Pro Lite : La production aurait été repoussée

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Il y a moins d'une semaine, on vous dévoilait qu'Apple prévoyait de sortir des AirPods Pro Lite. Comprenez des AirPods Pro moins chers que le prix pratiqué à l'heure actuelle. Nous n'avons pas réussi à avoir plus d'informations sur les caractéristiques, ni sur son positionnement entre les AirPods classiques et la gamme "Pro". Une mauvaise nouvelle vient d'arriver au sujet des hypothétiques AirPods Pro Lite. La production qui devait initialement commencer au deuxième trimestre a été repoussée.

La sortie n'est pas pour tout de suite

D'après les dernières indiscrétions obtenues par Digitimes, la production des AirPods Pro Lite devait commencer à partir du second trimestre de cette année, mais la firme de Cupertino aurait réorganisé ses plans pour décaler le lancement de la production plus tard.

Certains feront probablement un lien avec les difficultés de production à cause du coronavirus, mais cette gamme d'AirPods devrait être produite en Taïwan, il ne devrait donc pas y avoir d'incidence majeure. Le seul ralentissement possible qui pourrait expliquer ce retard ce sont les matières premières nécessaires à l'assemblage des AirPods qui proviennent d'usines chinoises qui sont actuellement à l'arrêt ou en fort ralentissement.

Il devrait prochainement y avoir plus d'informations concernant cette gamme d'AirPods Pro Lite qui serait une véritable tragédie pour la concurrence.

Pour rappel, tout est parti d'une révélation provenant des chaines de productions taïwanaises qui annonçaient l'arrivée de nouveaux produits : "Apple, qui entretient des partenariats avec des chaines d'approvisionnement à la fois à Taïwan et en Chine, pourrait confier à ses partenaires taïwanais la production d'un plus grand nombre d'iPad de nouvelle génération, d'Apple Watch, d'AirPod Pro Lite et d'appareils iMac qui seront mis sur le marché plus tard, car l'épidémie a accru les risques de pénurie de matières premières et de perturbation des expéditions en raison de la reprise incertaine des opérations normales chez les fournisseurs de composants et dans les usines d'assemblage en Chine".