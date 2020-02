Apple Plans gère les itinéraires en bus, métro, ter, trams en France

Medhi Naitmazi

Apple n’oublie pas l’Europe pour son service de cartographie puisque l’application Plans vient de recevoir une énorme mise à jour en France, en Allemagne et en Espagne. Loin d’être aussi révolutionnaire que la version américaine 2.0, Plans s’offre enfin les itinéraires en transports en commun, en trains et autres cars partout en France.

Des exemples d’itinéraires sur le nouveau Plans à Lyon et Marseille

Plans fait le plein de transports en commun

Sans communiqué officiel pour le moment, Apple Plans s’offre donc le guidage en transport en commun mais aussi en cars et train à Marseille, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Nice, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Lille, Dijon, Rennes, Nancy, Mets et autres villes.



Pendant près de trois ans, Paris était la seule ville française intégrée dans l’application Plans d’Apple pour son réseau RATP.



Si vous voulez en profiter, il n’y a rien à faire, la mise à jour a lieu sur les serveurs d’Apple. Tapez simplement une destination puis choisissez l’option « Transports » pour avoir le choix. Outre les métro, bus, trams et autres, vous aurez la possibilité de voir les trajets en TER TGV Inoui et même les cars OUIGO.

La nouvelle version de Plans 2020 est disponible sur iPhone, iPad et Mac.



Maintenant la question est de savoir qui va repasser sur Plans pour ses itinéraires en transports en commun quand on utilise déjà CityMapper ou Google Maps ?