Bons plans iOS : Goat Simulator MMO Simulator, Silent Abyss, Fine

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Goat Simulator MMO Simulator, Silent Abyss, Fine. L'occasion d'économiser 31,5€ !



APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Moodnotes (v2.3.7, 53 Mo, iOS 10.0, ThrivePort, LLC) passe de 4,49 € à gratuit.



Moodnotes est conçu pour vous aider à éviter les pièges de la réflexion commune et à améliorer votre humeur. Il suffit d'enregistrer votre humeur avec des gestes verticaux et de fournir des détails sur ce qui se passe en ce moment. On vous demandera également d'enregistrer des sentiments spécifiques, peu importe s'ils sont positifs ou négatifs. Plus vous enregistrez d'informations, plus vous aurez un meilleur résultat.



Vous pouvez ensuite regarder toutes vos données et commencer à voir les tendances qui aideront à améliorer votre bien-être.



Les + : Un algorithme scientifique pour améliorer votre vie

Une bonne base de départ Télécharger l'app gratuite Moodnotes





PhotoTangler (v2.22, 2 Mo, iOS 8.0, Kurt Miller) passe de 3,49 € à gratuit.



PhotoTangler Collage Maker est une application d'images qui transforme instantanément vos photos préférées en beaux collages. Il vous permet de les mélanger de façon unique et créative. C'est facile, amusant, et les résultats semblent magiques ! Il suffit de déposer des photos, et de regarder PhotoTangler les mélanger ensemble avec toutes les autres photos à proximité. N'importe qui peut obtenir un résultat magnifique et professionnel en deux secondes.



On peut évidemment personnaliser le résultat, choisir le fondu, l'ombre, etc. De même, il est possible d'ajouter du texte et de choisir la résolution de sortie ainsi que le ratio.



Pas mal pour ceux qui partage leur moment en famille sur Facebook par exemple.



Les + : Les outils Télécharger l'app gratuite PhotoTangler





Fine (v2.4.1, 77 Mo, iOS 11.0, Zhan QiaoXia) passe de 2,29 € à gratuit.



Fine est un éditeur de photos bien conçu et professionnel.



Créez une photographie de type reflex numérique avec de beaux effets bokeh généralement réalisables uniquement avec un appareil photo professionnel à grande ouverture.



Les + : Effets de flou de l'objectif, y compris flou bokeh, flou de profondeur...

De nombreux outils Télécharger l'app gratuite Fine





JEUX GRATUITS iOS :

Mystery of Fortune 2 (Simulation, v1.057, 99 Mo, iOS 8.0, Dotomchi Games Inc.) passe de 3,49 € à gratuit.



Mystery of Fortune 2 est le 8ème épisode de la saga Fortune Chronicle, un S-RPG en temps réel qui apporte quelques nouveautés.



Un nouveau système macro permet de mieux gérer les combats et sa stratégie. De même, on peut changer un personnage de classe et ainsi acquérir plus de talents et diversifier ses coups par la suite.



Enfin, il y a 85 donjons et 14 pays à découvrir dans ce RPG / action temps réel très proche de FF Tactics.



Les + : Très bonne durée de vie

Joliment réalisé Télécharger le jeu gratuit Mystery of Fortune 2





Moonlight Express (Action / Aventure, v1.4.2, 333 Mo, iOS 11.0, Damir Stuhec) passe de 1,09 € à gratuit.



C’est la veille de Noël. Le Père Noël est en train de commencer à délivrer les cadeaux mais ses rennes refusent de voler. Il appelle un enfant appelé Palti pour son service de livraison nocturne Moonlight Express. Palti promet de faire son mieux et délivrer les cadeaux selon la demande du Père Noël.



Moonlight Express mélange les jeux d'adresse et les puzzle. Concrètement, en jouant, vous verrez des chiffres indiquant combien de cadeaux sont nécessaires pour chaque habitation. Appuyez simplement pour lancer des cadeaux vers les balcons. Les coups sur les oiseaux vous coûteront des points, et vous ne devrez pas perdre de cadeaux puisque vous avez un approvisionnement limité. Le jeu comprend également un mode sans fin, et une variété de véhicules de livraison à débloquer.



Les + : Joliment réalisé

Assez original

Accessible Télécharger le jeu gratuit Moonlight Express





Silent Abyss (Cartes, v1.1, 448 Mo, iOS 9.0, LiMing Chen) passe de 2,29 € à gratuit.



Silent Abyss est un jeu de type Rogue à double rôle. Choisissez deux héros, utilisez leurs cartes et capacités uniques pour vous frayez un chemin sanglant en enfer et éliminer complètement le mal!



Un grand nombre de cartes et accessoires sont acquis pendant le jeu, et chaque partie a une nouvelle expérience.



Les + : La durée de vie

Un bon jeu de cartes Télécharger le jeu gratuit Silent Abyss





Castle Blocks (Éducation, v0.55, 54 Mo, iOS 7.1.2, Marek Dobrowolski) passe de 2,29 € à gratuit.



Castle Blocks s'adressent aux enfants qui aiment peindre, dessiner et construire.



Laissez vos enfants développer leur créativité et vous impressionner par leur imagination. Constatez à quel point il est facile de créer un beau palais, une forteresse médiévale ou une ville ancienne....



Les + : Apprendre en s'amusant Télécharger le jeu gratuit Castle Blocks





PROMOS iOS :

Baldurs Gate II: EE (Stratégie / Jeux de rôle, v2.5.16, 3,5 Go, iOS 8.0, Overhaul Games) passe de 10,99 € à 5,49 €.



Baldur's Gate II est considéré par certains comme étant le meilleur jeu du monde, toutes époques et tous supports confondus. Même si c'est subjectif, il ne fait aucun doute qu'il fait partie de ces titres intemporels qui ont marqué les mémoires de tous ceux qui y ont joué.



En ce qui concerne son adaptation pour iPad, elle est réussie. Attention, mieux vaut avoir jouer au premier opus pour commencer celui-là car les personnages démarrent à un niveau avancé et possèdent donc de nombreuses compétences et sorts qu'il convient de connaitre pour les utiliser à bon escient.



Les + : Un RPG d'anthologie

Une durée de vie énorme Télécharger Baldurs Gate II: EE à 5,49 €





Goat Simulator GoatZ (Simulation / Action, v1.6.7, 418 Mo, iOS 8.0, Coffee Stain Publishing) passe de 5,49 € à 4,49 €.



Voici GoatZ, voici votre histoire.



GoatZ est la dernière extension officielle de l'univers de Goat Simulator, et peut prétendre au titre de l'objet le plus idiot jamais produit par Coffee Stain Studios - DES CHÈVRES ET DES ZOMBIES DANS LE MÊME JEU ! Alors si vous n'êtes pas déjà en train de tanner votre mère de vous acheter le jeu, peut-être que ces détails vous impressionneront un peu plus. Télécharger Goat Simulator GoatZ à 4,49 €