Galaxy Z Flip : Le nouveau smartphone de Samsung est très sensible aux rayures

Il y a 1 heure

Julien Russo

Le YouTubeur JerryRigEverything a eu la chance d'être dans les premiers à recevoir le Galaxy Z Flip. Il en a directement fait un crash test pour voir la résistance de l'écran puisque le Z Flip est le premier smartphone ayant un écran en verre ultra fin qui se plie. Une technologie dont le géant sud-coréen est le propriétaire.

Le résultat est très décevant

Samsung aurait-il plus pensé à ce qu'on écran se plie qu'à la résistance ? Ça en a tout l'air. À chaque nouvelle réception de smartphone, le YouTubeur teste les rayures sur 10 niveaux de gravité pour voir si le fabricant a réussi à inclure un écran vraiment résistant. Oui parce qu’entre le discours marketing et la réalité, c'est très souvent différent...

En général, tous les smartphones laissent apparaitre les rayures à partir du niveau 5, au mieux le niveau 6.

L'expérimentation du YouTubeur a tourné au cauchemar pour le Samsung Galaxy Z Flip, puisque dès le second niveau, le nouveau smartphone pliable du géant sud-coréen affiche déjà ses premières faiblesses.

Grâce au succès de la vidéo qui a déjà 3 370 100 vues à l'heure où nous écrivons ces lignes, Samsung a réagi auprès du média The Verge et a tenu à rappeler : "Le Galaxy Z Flip est équipé d’un écran Infinity Flex avec du verre ultra fin (UTG) de Samsung pour offrir un look élégant et de qualité supérieure et offrir une expérience visuelle immersive. La technologie UTG de Samsung, première du genre, est différente des autres appareils Galaxy. Bien que l’écran se plie, il doit être manipulé avec précaution. De plus, le Galaxy Z Flip possède une couche protectrice sur le dessus de l’UTG, similaire à celle du Galaxy Fold".