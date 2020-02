Ils ont joué à Starcraft Ghost sur Xbox

StarCraft: Ghost avait été annulé par Blizzard, mais la légende continue. Censé être le grand saut de Blizzard dans les jeux d'action 3D, le titre avait été finalement abandonné par le studio à cause du turn-over des développeurs, mais aussi des plateformes en évolution.



Près de 20 ans après les faits, des joueurs semblent avoir eu un aperçu de ce qu'ils ont manqué. Les utilisateurs de YouTube Leers Meneses, Delso Bezerra et d'autres disent qu'ils ont obtenu une version jouable de Starcraft Ghost sur la Xbox première du nom grâce à un kit de développeur en fuite.

Starcraft Ghost : un revenant

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo (la dernière restante en ligne à date), le jeu n'est pas terminé et contient des bugs mais les deux premières missions sont à peu près jouable pour repousser Zerg.



Prévu pour le début des années 2000, Starcraft Ghost ne semble pas avoir à rougir question réalisation et son annulation a du être regretté d'un grand nombre de joueurs. Exploration, combats et furtivité auraient été nécessaires pour aider les Terrans à survivre.



A la place, Blizzard s'est concentré sur des jeux comme StarCraft II, et ce n'est qu'en 2016 avec Overwatch, que le studio a sorti son premier jeu d'action 3D.



Qui regrette l'absence de Ghost ?



