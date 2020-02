Apple Music : Ajout des albums alternatifs

Apple a parfois le don de faire les choses discrètement. La firme californienne a ajouté une nouvelle fonctionnalité sur Apple Music, celle-ci se trouve directement en bas d'un album ouvert avec la liste des pistes. Elle permet en un coup d'oeil d'avoir la visibilité si un album alternatif est déjà disponible !

La section "Autres versions"

Ce sont les petits ajouts qui font toute la différence. Apple propose désormais un accès rapide aux versions alternatives d'un album que vous êtes en train d'écouter.

Il s'agit en réalité d'une fonctionnalité de Beats Music qui n'avait jamais été porté vers Apple Music depuis le rachat.

Le but est de vous faire découvrir d'autres versions de l'album qui aura peut-être plus de morceaux ou des morceaux plus longs (comme les versions Deluxe par exemple).

"Lorsque d'autres versions d'un album sont disponibles, elles sont désormais répertoriées dans une section dédiée aux autres versions, sous la liste des pistes d'un album. Cette section rassemble les remasters, les rééditions, les remixes, les démos, les éditions de luxe et les versions explicites/nettoyées d'un même album."



