Coronavirus : Les analystes pensent que l'impact ne sera pas important sur le long terme

Sur le plan humain comme économique, le Coronavirus est une catastrophe. Les revenus d'Apple comme de ses concurrents ont lourdement chuté pour le trimestre en cours, cependant d'après plusieurs analystes, l'impact serait temporaire. La firme de Cupertino reviendra dans les performances sous peu.

Ne soyons pas pessimistes !

C'est hier qu'Apple s'est exprimé concernant le réel impact qu'a le Coronavirus sur son activité en Chine et à travers le monde. La firme de Cupertino n'a pas voulu créer la panique chez les investisseurs en déclarant que les revenus seront décevants, mais plutôt en informant que les objectifs initialement fixés ne seront pas atteints.

Suite à cette déclaration, les analystes spécialisés dans l'univers Apple ont analysé la situation avec attention et en ont tous déduit que la situation à laquelle est confrontée Apple ne va pas durer sur le long terme.



M. Munster qui est analyste américain a affirmé que la croissance d'Apple va pouvoir enfin reprendre, puisque d'après lui la véritable crise du Coronavirus est passée et tout va revenir dans l'ordre progressivement. Il n'a pas vraiment tort, puisque dans la lettre à l'attention de ses employés, Tim Cook parle d'une reprise progressive de l'activité en Chine avec la réouverte des centres de contact, des boutiques et des bureaux.

L'impact ne serait donc pas aussi profond que le prétendent certains spécialistes du secteur.

L'analyste prévoit même que le chiffre d'affaires que va déclarer Apple dans ses prochains résultats trimestriels avoisinerait les 58 milliards de dollars, voire les 60 milliards ! Pour rappel, le Wall Street Journal prévoyait 65,3 milliards avant cette crise du Coronavirus.

Sur quoi s'est basé l'analyste ?

Un analyste ne donne jamais des prévisions par hasard. Il y a toujours derrière des calculs quand un chiffre est communiqué. Dans le cas de cette situation, M. Munster a pris en compte que le chiffre d'affaires de la Chine représente environ 12% des revenus d'Apple. Il a aussi entré dans le calcul les chaines de productions à l'arrêt à cause du manque de personnel ou du manque des pièces nécessaires pour assembler les produits. Tout cela a généré des ruptures de stock temporaires sur certains produits et donc des ventes non réalisées.



Le Coronavirus n'est donc pas fatal pour le chiffre d'affaires d'Apple. La situation est loin d'être résolue en Chine, mais l'impact sera de court terme, Apple va revenir plus fort d'ici quelques semaines.



