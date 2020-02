La néobanque Qonto va être compatible avec Apple Pay

Il y a 1 heure

Julien Russo

Apple continue d'enchainer les partenariats avec les établissements bancaires, aujourd'hui il s'agit d'une néobanque très connue auprès des PME et indépendants, puisque c'est le marché qu'elle vise depuis sa création ! On parle de Qonto qui a craqué et qui apparait désormais comme un futur partenaire d'Apple.

Les clients de Qonto vont bientôt découvrir le paiement avec Apple Pay

Up Déjeuner, LCL et Qonto, voici les banques qui vont prochainement accueillir Apple Pay. La firme californienne a actualisé sa page française qui met en avant les partenaires du paiement sans contact de l'iPhone et de l'Apple Watch.

La liste des partenaires est déjà longue, il y a 40 partenaires en France (en passant par les banques en ligne jusqu'aux banques classiques), un chiffre qui est énorme et qui signifie surtout une belle victoire pour Apple après un démarrage assez timide.

Les trois banques ci-dessus suivront les 40 autres prochainement. Pour la LCL, on parle d'une disponibilité d'ici l'été (une bonne nouvelle peut arriver d'un moment à l'autre) et pour les deux autres, le lancement va être courant l'année 2020.