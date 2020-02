Adobe célèbre les 30 ans de Photoshop avec une mise à jour

C'était le 19 février qu'un certain Adobe publiait la première version d'un logiciel appelé Photoshop (sur Mac System 6), à destination des photographes professionnels et amateurs. Le but ? Permettre à ces derniers de retoucher des images via son ordinateur, pour les améliorer, les corriger et les sublimer.



Depuis, de l'eau à couler sous le pont : l'outil est devenu le plus populaire de son domaine, ne cessant de s'améliorer en proposant de nouvelles fonctionnalités intelligentes et en allant encore plus loin en se déclinant dans des versions mobiles.



Déjà 30 ans que le célèbre logiciel inspire et permet à de nombreuses personnes de s'exprimer : pour célébrer cet anniversaire, Adobe propose une mise à jour pour desktop et iPad.



Adobe met à jour Photoshop pour ses 30 ans

En novembre dernier, Adobe a lancé une version portable de son outil Photoshop sur iPad, essayant de proposer une expérience quasi similaire à ce qu'on peut connaître sur nos ordinateurs. Ainsi, en seulement quelques mois, l'application a dépassé le million de téléchargements et 2,8 millions de documents cloud.



Au travers de la mise à jour des 30 ans, les développeurs proposent la nouvelle fonctionnalité Sélection d'objet, arrivée trois mois auparavant sur desktop. Cette dernière utilise l'apprentissage automatique pour des sélections rapides et précises, selon le contenu de l'image.



Il sera bientôt possible d'utiliser le pinceau Affiner le bord tout comme le support du crénage dans une prochaine mise à jour.



Du côté du Mac, le mode sombre fait son arrivée et les développeurs améliorent l'effet de flou de l'objectif :

Les résultats sont créés par un algorithme que l'équipe a construit en étudiant les premiers principes de la physique et comment la lumière interagit avec les objets dans le monde réel. Il est soigneusement réglé pour simuler un environnement 3D afin de créer des résultats les plus réalistes possibles, tout en consommant le moins d'énergie de l'ordinateur afin de ne pas brûler votre machine. Beaucoup de recherches et d'itérations ont eu lieu pour rendre la fonctionnalité.

Les nouvelles mises à jour sont en cours de déploiement.

