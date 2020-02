Carcassonne : dernière chance d'avoir le jeu 2D avant son retrait

Alban Martin

Carcassonne version TheCodingMonkeys ne sera bientôt plus disponible sur App Store. En effet, le contrat de l'éditeur prenant fin, après dix ans de présence sur nos iPhone et iPad, la succession sera assurée par Asmodee comme nous l'avions vu. Carcassonne passera ainsi à la 3D dès le 1er mars.



En attendant, vous pouvez vous offrir Carcassonne version classique jusqu'au 29 février. En plus, le jeu de plateau est en promo.



Carcassonne s'améliore sur iPad avant de partir

Si vous n'avez jamais mis la main sur Carcassonne, il s'agit d'un jeu de plateau qui mise tout sur la stratégie. Le but est de construire un paysage médiéval par la pose de tuiles, incluant des villes (dont Carcassonne). Vous pouvez jouer seul ou à plusieurs, ce qui est nettement plus intéressant, notamment grâce au système de chat.



La mise à jour d'hier est la dernière, comme l'indiquent les développeurs. Elle permettra au jeu de tenir plusieurs années avec un support complet des derniers iPad Pro, mais aussi des corrections et des améliorations mineures. De plus, le studio a ajouté un système d'abonnement facultatif pour supporter le jeu et surtout les services en ligne.



Les + de Carcassonne :

Fidèle au jeu d'origine

Un jeu de société de grande qualité

