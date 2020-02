Echo Show 8 : Amazon sort sa nouvelle enceinte connectée avec écran HD

Il y a 2 heures

William Teixeira

2

Les enceintes avec écran deviennent de plus en plus populaires. Amazon le sait, c'est d'ailleurs pour cela que la gamme Echo s'est enrichie de cette nouvelle enceinte avec un écran HD de 8". Actuellement au stade des précommandes, cette nouvelle enceinte sera lancée officiellement le 26 février 2020.

L'Echo Show 8 a de sérieux atouts

Le marché des enceintes connectées est particulièrement concurrentiel, il devient primordial pour les marques de lancé des produits qui innovent à des prix attractifs. C'est justement le défi relevé avec succès par Amazon. L'Echo Show 8 est une enceinte connectée qui intègre Alexa qui pourra vous parler, mais aussi vous montrer des contenus !

Par exemple, vous lui demandez de vous lire une musique, l'assistant vocal vous lancera votre morceau, mais vous affichera aussi les paroles avec en arrière-plan la pochette de l'album de l'artiste.

Les autres fonctionnalités sont nombreuses et pas forcément "indispensable" pour une enceinte.



Les caractéristiques sont elles convaincantes, puisque l'écran tactile de 8" est avec une définition de 1280x800 pixels, et en façade une caméra de 1 mégapixel qui pourra servir pour des appels visioconférence.

L'avantage de l'écran, c'est que les skills comme franceinfo, LCI, Télé-Loisirs, Amazon Prime Video, AlloCiné... pourront vous afficher des informations !

Les idées sont illimitées comme installer son Echo Show 8 dans la cuisine et afficher une recette avec Marmiton.



L'enceinte est équipée de deux haut-parleurs, de 4 microphones et l'enceinte peut se connecter aux réseaux WiFi qui utilisent les standards 802.11a/b/g/n/ac.

Autre bonne nouvelle, c'est qu'Amazon vous propose également de couper le micro, mais aussi la caméra pour le respect de votre vie privée. Avec toutes les rumeurs et indiscrétions qui affirment ou sous-entendent que le géant de Seattle ne cesse d'espionner ses clients, c'était inévitable pour que le produit reste crédible.

L'enceinte est compatible avec Amazon Music (logique), Apple Music, Deezer et Spotify. Vous aurez donc un choix varié si vous n'avez pas encore de compte sur une plateforme de streaming.

Vous l'aurez compris, l'Echo Show 8 est bien plus qu'une simple enceinte connectée, c'est aussi un écran qui est présent pour vous divertir avec des paroles de chansons, des clips, des vidéos, des séries... Tout est contrôlable à la voix ou en tactile !



L'Echo Show 8 d'Amazon est actuellement en précommande et sera disponible à partir du 26 février 2020 au tarif de 129,99€ avec bien évidemment la livraison le soir même ou en 1 jour ouvré pour le abonnés Prime.

Deux couleurs sont disponibles, le tissu anthracite et le tissu sable.

Télécharger l'app gratuite Amazon FR