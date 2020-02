iPhone 9 : une rumeur prévoit un report à cause du coronavirus

Ces mêmes fournisseurs ne fonctionnent actuellement qu'entre 30% et 40% de leur capacité, ce qui expliquerait ce retard. Des informations à prendre avec des pincettes, mais qui pourraient finalement être réelles... Source

Les fournisseurs font de leur mieux pour produire et expédier l'iPhone dans un délai de quatre semaines. … Le retard ne peut pas être trop long, sinon il affectera la stratégie de vente des nouveaux produits d'Apple au second semestre de cette année.

Hier, Apple avertissait ses investisseurs que les objectifs fixés pour le deuxième trimestre 2020 ne seront pas atteints à cause de la perturbation causée par le coronavirus. Une marche arrière orchestrée par la Pomme qui, depuis les débuts des problèmes rencontrés avec l'épidémie, se montrait rassurant sur les éventuels désagréments. Seulement, les futurs appareils de la Pomme pourraient également connaître quelques soucis : selon un nouveau rapport de Nikkei, la production de masse de l'iPhone 9 pourrait être retardée... Cette dernière était prévue pour février, mais devrait finalement débuter en mars, selon de multiples sources du média :

Alors que les rapports se voulaient rassurants ces derniers jours sur l'arrivée prochaine de l'iPhone 9 (ou de l'iPhone SE 2, au choix) ainsi que du nouvel iPad Pro, une nouvelle rumeur vient jouer les troubles-fête... En effet, une analyse prévoirait finalement un report de l'arrivée des joujoux d'Apple, avec en cause principale le catalyseur coronavirus, qui continue de semer la misère dans le monde entier.

