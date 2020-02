L'iPhone dans cette vidéo serait l'iPhone 9

William Teixeira

Sommes-nous face à la première grosse fuite pour l'iPhone 9 ? D'après une récente vidéo postée sur TikTok, l'auteur de la vidéo le présente comme l'iPhone que va prochainement annoncer Apple. En seulement quelques heures, la vidéo a été liké des dizaines de milliers de fois et se partage à une vitesse affolante !

La première grosse fuite ?

La vidéo est partie du réseau TikTok et commence à être relayé par tous les médias dans le monde. On y voit pendant plusieurs secondes un iPhone qui rappelle fortement l'iPhone 4, les contours et le design sont quasiment les mêmes.

Mais attention, cette vidéo pourrait être complètement fausse en mettant en avant une imitation d'iPhone comme les Chinois savent si bien le faire. Cependant, ce qui est assez troublant c'est qu'on y retrouve beaucoup d'éléments que les rumeurs nous répètent depuis plusieurs semaines sur cet hypothétique iPhone 9 ou iPhone SE 2.







Ce qui met aussi le doute c'est qu'un prototype d'iPhone (qui viendrait des chaines de production) aurait la mention "Propriétaire et confidentiel" sur l'écran de verrouillage, cependant il n'y a rien qui va dans ce sens.

D'après les récentes rumeurs, l'iPhone 9 se rapprocherait plus d'un iPhone 8 au niveau du design. Dans tous les cas, que ça soit sur TikTok, Twitter, Facebook et Instagram, l'iPhone 9 ne fait que parler de lui. Apple doit être heureux, puisque ça détourne les conversations autour des Galaxy S20.



Depuis la semaine dernière, nous avons eu une tonne de rumeurs concernant l'iPhone 9, on a eu le droit cette nuit au report de la production à cause du Coronavirus et une rumeur (très sérieuse) qui est plus positive en annonçant une présentation fin mars et un lancement pour le 3 avril.

Quoi qu'il en soit, plus Apple est silencieux, plus les rumeurs sont insistantes !