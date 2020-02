Kard : La banque en ligne pour adolescents bientôt compatible Apple Pay

Kard n'est pas une néobanque comme les autres. Il s'agit d'un établissement bancaire qui propose une grande partie de ses offres pour les moins de 18 ans, il est par exemple possible d'obtenir une carte bancaire gratuite à partir de 12 ans, avec les parents qui peuvent tout piloter à distance. Pour une banque qui vise le marché des jeunes, Apple Pay était une évidence !

Kard bientôt compatible Apple Pay

Elles craquent toutes une par une ! Après l'annonce de Qonto ce matin, c'est au tour de la néobanque "Kard" qui possède d'après elle 200 000 comptes à son compteur de signer l'accord avec Apple pour proposer Apple Pay à sa clientèle.

Elle rejoindra courant l'année 2020 les 40 autres partenaires d'Apple qui proposent eux aussi les paiements via Apple Pay.



Les avantages de Kard sont nombreux, même si vous êtes mineur, vous pouvez payer en ligne ou en magasin comme avec une carte bancaire normale. La banque le promet, il n'y a aucun frais sur les paiements en France ou à l'étranger.

La banque propose aussi de recevoir une notification à chaque dépense, d'envoyer et de recevoir de l'argent instantanément et de choisir le code de sa CB directement depuis l'application iOS ou Android.

C'est sur son compte Twitter que le CM de Kard a annoncé l'arrivée d'Apple Pay dans ses offres dès cette année : "Hello ! Apple Pay n’est pour le moment pas compatible avec Kard mais tu pourras l'utiliser dès cette année".



Courant l'année 2020, les lancements devraient être Qonto, Up Déjeuner et la LCL (qui figurent dans la catégorie "prochainement" sur la page Apple Pay du site d'Apple).

Concernant les autres banques qui seront prochainement compatibles (mais non annoncées officiellement par la firme californienne), on parle d'ING, BforBank et TransferWise.



