Le runner Summer Catchers est de sortie sur iOS / Android

Il y a 51 min (Màj il y a 50 min)

Medhi Naitmazi

Réagir

Le nouveau jeu de Noodlecake est arrivé ! Summer Catchers, dévoilé au GDC 2017, vient d'atterrir sur App Store et sur le Play Store pour le plus grand bonheur des amateurs de jeux d'arcade et de runners.



Regardez le trailer vidéo de Summer Catchers :

Summer Catchers : un drôle de runner sur iOS et Android

Summer Catchers se présente comme un jeu d'arcade artistique qui mixe course et casse-tête dans une aventure rythmée et bien ficelée. Avec son style pixelisé très travaillé et son gameplay varié, le futur jeu de Noodlecake a de quoi attirer de nombreux joueurs. On y traverse des forêts sinistres, des marais sombres, d'immenses vallées ou des villes souterraines, avec à chaque fois de nouveaux obstacles et des situations peu communes à gérer.



Plus poussé qu'un Alto's Adventure, Summer Catchers promet une aventure originale qui ne se limite donc pas à conduire la voiture en bois de vos héros. Il vous faudra en effet préparer chaque course en réglant votre véhicule selon les conditions et les besoins, mais aussi éliminer des ennemis, boss y compris. Pour cela, et pour franchir certains passages, il sera nécessaire de récolter et d'utiliser différents power-ups.



Beauté, créativité et vivacité sont les maîtres-mots de Summer Catchers !

Fonctionnalités clés : Un jeu d'arcade unique qui fusionne course, histoire, rythme et énigmes

Dévoile tous les mystères et événements de ce monde superbe exprimant le côté artistique des pixels

Découvre des capacités uniques et améliore ta voiture pour la rendre encore plus cool

Rejoue au jeu afin de dévoiler tous les recoins cachés qui auraient pu échapper au regard d'un voyageur pressé

Télécharger le jeu Summer Catchers à 4,99€