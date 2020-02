TikTok lance un contrôle parental

TikTok est devenu en peu de temps l'application préférée des jeunes. L'application ne cesse de faire ses preuves et engrange toujours plus de revenus grâce à ses publicités de plus en plus nombreuses et bien intégrées. En 2019, l'application a eu plus de téléchargement que Facebook. Incroyable ! Cependant, ce succès est néfaste chez certains jeunes qui passent plusieurs heures par jour sur l'application. Justement, la firme chinoise à l'origine de l'app propose désormais un contrôle parental pour aider les parents à mieux gérer l'utilisation qu'en font leurs enfants.

TikTok ajoute un contrôle parental

Faire de TikTok un environnement sûr et contrôlable, voici l'image positive que veut donner l'application aux parents des enfants et adolescents qui utilisent fréquemment l'application TikTok.

Le principe est simple, il s'agira de contrôler directement l'app TikTok de son enfant via sa propre app. Pour faire simple, les parents devront créer un compte (oui c'est très malin) et l'associer au compte de leur enfant.

Une fois la procédure de rattachement finalisé entre les deux comptes, les parents pourront gérer le temps d'écran, contrôler la messagerie et ajuster une restriction par rapport à certains contenus.

En plus de ce superbe ajout qui permet d'établir des limites sur TikTok, les développeurs de l'application proposent aussi des vidéos de sensibilisation concernant le temps passé sur le smartphone quotidiennement.

Une bienveillance appréciable qui manque sur d'autres applications tout aussi addictives (on pense par exemple à Snapchat ou Instagram).

Ce n'est qu'un début, puisque l'entreprise à l'origine de TikTok a déclaré : "Nous continuerons d'introduire des moyens pour assurer la sécurité de notre communauté afin qu'ils puissent rester concentrés sur ce qui compte pour eux - créer, partager et profiter de la créativité de la communauté de TikTok."



