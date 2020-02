Android 11 : les nouveautés de la première bêta

Alban Martin

Google vient de lancer Android 11 pour les développeurs. Il s'agit de la nouvelle mise à jour majeure du système d’exploitation mobile du géant de Mountain View qui arrivera en version finale à la rentrée 2020.



Comme pour Android 10, les nouveautés sont peu nombreuses mais ciblées autour des performances et de la vie privée. Sans oublier la 5G.

Nouveautés Android 11

Android 11 minimise les impacts des nouveautés en permettant de désactiver ou non les fonctionnalités sans recompiler ou changer le minimum SDK.

Android 11 permet une gestion fine des permissions avec la possibilité de n'accorder qu'un accès au micro, à l’appareil photo ou encore au GPS. La prochaine fois, l'app redemandera sa préférence à l'utilisateur.

Google ajoute un mode low-latency sur la partie HDMI pour favoriser les joueurs qui se branchent sur un écran externe type TV

Idem, Google propose une API low-latency pour la vidéo en temps réel, idéal pour le streaming

Le stockage sandbox des applications permet de sécuriser les données de chaque app, à la manière de ce qui est fait chez iOS depuis le départ. Google l'appelle Scoped Storage depuis Android 10 et l'améliore cette année.

L'enregistrement vidéo de l'écran est enfin possible nativement, idéal pour les tutoriels par exemple.

De nouveaux NDK sont arrivés pour décoder nativement des images selon plusieurs nouveaux formats.

Le mode sombre peut s'activer avec le coucher du soleil.

Android 11 permet de s'authentifier avec de nouvelles solutions de biométrie, fortes et faibles.

La 5G est bichonnée avec de nouvelles API dédiées qui permet d'ajuster la qualité audio / vidéo selon la vitesse par exemple.

Le Google Play est désormais découpé en 22 modules, contre 10 auparavant. Les mises à jour seront plus petites et plus rapides.

Nouveaux types d'écran supportés (pour aller plus loin sur les modèles pliables et ceux qui ont des poinçons dans l'écran).

Le centre de notification accueille un raccourci pour les conversations en cours.

Il est possible d'ajouter une image en réponse à une notification de message.

Le mode Bokeh (portrait) est activable facilement sur les appareils compatibles.

Compatibilité et date des prochaines bêtas Android 11

La première bêta d’Android 11, appelée Developer Preview par Google, sera suivie de trois autres versions pour les développeurs. Les dates sont avril, mai et juin, avant une sortie finale vers septembre/octobre.



A date, seuls les Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 et Pixel 4 XL sont compatibles et peuvent installer Android 11, mais les constructeurs partenaires comme OnePlus par exemple pourront rapidement s'y mettre.



